Governo do Amapá, Mangueira e Liesap realizam concurso de samba-enredo para o Carnaval 2026

A Estação Primeira de Mangueira, em parceria com o Governo do Amapá e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesap), promove no próximo sábado, 23, a partir das 18h, no Trapiche Santa Inês, o concurso de samba-enredo que vai definir a composição amapaense que seguirá para a grande final, marcada para o dia 27 de setembro, na quadra da tradicional escola de samba carioca, no Rio de Janeiro.

No Amapá, seis sambas foram inscritos e já estão disponíveis no canal oficial da Mangueira no YouTube, permitindo que a comunidade conheça as obras e as torcidas compartilhem as suas favoritas.

O enredo escolhido pela verde e rosa para o Carnaval 2026 é “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, que levará a história e a cultura amapaense para a Marquês de Sapucaí.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o concurso amapaense promete reunir compositores, comunidade e torcedores em um momento histórico de valorização da produção cultural do estado, ampliando a visibilidade e o reconhecimento dos artistas do Amapá.

Local: Trapiche Santa Inês

Data: 23/08/2025 às 18h0

Endereço: Orla de Macapá

Agência de Notícias do Amapá



