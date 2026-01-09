sexta-feira, janeiro 9, 2026
Festival Curta a Tela apresenta programação geral com exibições nos dias 9 e 10 de janeiro

Mostras Só Luxo, Pai d’Água e Rapiôla exibem curtas-metragens a partir das 19h

O Festival Curta a Tela divulga a programação geral de sua edição, que acontece nos dias 9 e 10 de janeiro, a partir das 19h, reunindo uma seleção de curtas-metragens que atravessam territórios, memórias, infâncias, juventudes e afetos. O evento propõe encontros sensíveis com o cinema, valorizando narrativas construídas a partir da escuta, da coragem de contar histórias e da potência do sentir.

Ao longo dos dois dias de exibição, o público poderá acompanhar produções distribuídas nas mostras Só Luxo, Pai d’égua e Rapidóla, com filmes que dialogam com diferentes olhares, estéticas e experiências, incluindo obras realizadas por jovens cineastas e produções de classificação livre.

A organização destaca que a ordem apresentada no material de divulgação não corresponde à ordem oficial de exibição, reforçando a importância de o público chegar com antecedência para acompanhar a programação completa.

O Festival Curta a Tela convida o público a ocupar a sala, sentir o cinema pulsar e vivenciar cada sessão como um espaço de afeto, resistência e troca, onde cada tela se transforma em território de encontro.

Programação

Quinta-feira | 9 de janeiro | 19h

Mostra Só Luxo

  • Tempo de Chuva (Livre)

Mostra Pai d’égua

  • Aviva – Todas as formas de sentir (Livre)
  • Último a ser achado é a mãe (16 anos)
  • Oliveira (12 anos)
  • Solo Agridoce (Livre)

Mostra Rapidóla

  • Inocente (Livre)
  • Batom Vermelho (10 anos)

Sexta-feira | 10 de janeiro | 19h

Mostra Só Luxo

  • Agatha e a Noite da Menina Morta (14 anos)
  • Tu Oro (14 anos)

Mostra Pai d’égua

  • Tudo é uma Oportunidade (16 anos)
  • Naiá – À Procura de Si (10 anos)
  • Miasma (16 anos)

Mostra Rapidóla

  • Sou (10 anos)
  • Engasga Engasga (16 anos)

