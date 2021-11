MP-AP alinha medidas de segurança sanitária para a realização da Parada do orgulho LGBTQIA+

Os promotores de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Fábia Nilci e Wueber Duarte Penafort, respectivamente, titulares da 2ª e 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde reuniram, na quinta-feira (18), com os servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado (SVS) Roberto Malcher e Luzilena Prudência, e o coordenador da parada do orgulho LGBTQIA+ Bryan Marquesl. O encontro foi realizado para dialogar acerca do evento “21ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Macapá”, e as medidas de segurança sanitária necessárias a serem adotadas.

A “21ª Parada do orgulho LGBTQIA+ de Macapá” está agendada para o próximo dia 28 de novembro, em uma associação particular. Tendo em vista o acompanhamento dos casos em âmbito mundial, foi recomendado à coordenação do evento que seja feita a inscrição de mil pessoas para participação presencial no evento. Só poderão participar aqueles que tomaram a segunda dose da vacina contra a COVID.

A listagem dos inscritos deve ser entregue, com antecedência, para que a SVS possa realizar o monitoramento de quem participou. Na reunião, foi definido, ainda, pontos de transmissão ao vivo em alguns espaços da cidade, garantindo acesso a mais pessoas e, dessa forma, alcançando com segurança o público militante.

Após as recomendações mencionadas, foi ressaltado, pelo MP-AP e SVS, que a previsão de 5 mil pessoas de forma presencial, apresentado anteriormente no projeto, deverá ser ajustado a todas as medidas pactuadas na reunião.

