Jogos de Inverno: 14 atletas brasileiros integram o Bolsa Atleta

Na próxima sexta-feira começam os Jogos de Inverno 2022 em Pequim, na China.

O Brasil terá 17 representantes, 11 atletas vão disputar a olimpíada em cinco modalidades e 6, em duas modalidades paralímpicas.

Erick Vianna é um deles. E vai tentar uma medalha na modalidade bobsled. Conhecida como “Fórmula 1 do Gelo”. É disputada em duplas e quartetos, que descem em um trenó em pistas de gelo. No momento o atleta, que testou positivo para covid-19, está isolado e proibido de treinar. Ainda assim ele espera ser liberado a tempo e diz que a expectativa é alta.

Dos 17 representantes brasileiros em Pequim, 14 fazem parte do Programa Bolsa Atleta, da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

O Bolsa Atleta foi criado em 2005. Atualmente, são seis as categorias de bolsa oferecidas: Atleta de Base, Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpico/Paralímpico e Pódio.

Os contemplados recebem o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria: que vai de R$ 370 até R$ 15 mil.

Uma ajuda importante, como destaca Erick Vianna.

As inscrições para o programa Bolsa Atleta 2022 podem ser feitas até 18 de fevereiros, exclusivamente pelo sistema digital do programa. Antes, é preciso se cadastrar no portal gov.br.

