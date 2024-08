Sudam e Embrapa assinam convênio para fortalecer bioeconomia do açaí e produção sustentável de camarão no Amapá

As pesquisas e ações de transferência de tecnologias da Embrapa para produção de açaí seguro e produção sustentável de camarão, junto a comunidades ribeirinhas do Estuário Amazônico (ponto de encontro entre o Amapá e o Pará), serão fortalecidas com a execução de dois projetos custeados pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Como parte da programação da 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá, realizada de 29 de agosto a 8 de setembro em Macapá (AP), o superintendente da Sudam, Paulo Rocha, e o chefe-geral da Embrapa Amapá, Antonio Claudio Almeida de Carvalho, vão assinar um Termo de Execução Descentralizada (TED) no valor de R$ 970 mil. A cerimônia está agendada para as 19 horas desta sexta-feira, 30/8, na Sala 1 do Parque de Exposições de Fazendinha, onde acontece a Expofeira. Na ocasião, também serão assinados convênios entre a Sudam e a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Setec).

O recurso será repassado à Embrapa para executar ações voltadas a soluções tecnológicas e de qualificação visando fortalecer a bioeconomia do açaí em comunidades do arquipélago do Bailique (distrito de Macapá) e do município de Afuá (PA); e de tecnologias para produção sustentável de camarão em comunidades ribeirinhas de Mazagão (AP) e Afuá. Os projetos terão duração de dois anos.

Açaí

Estão sendo planejados cursos de formação para 40 agentes multiplicadores como extensionistas rurais, técnicos de cooperativas e associações; implantação de Unidades de Referência Tecnológica (URTs); além de capacitação sobre o processo produtivo da bebida fermentada de açaí tinto nas comunidades atendidas no Arranjo Produtivo Local (APL) de açaí.

De acordo com o planejamento do projeto, deverá ser elaborada uma publicação técnica com o diagnóstico sobre o APL de açaí e as demandas tecnológicas priorizadas no Bailique e no Afuá. Outra ação destinada a dinamizar a bioeconomia do açaí é treinar multiplicadores em boas práticas de fabricação de açaí em batedeira, nos aspectos de colheita, seleção e beneficiamento dos frutos e armazenamento. Haverá ainda distribuição de kits de fabricação de açaí para os participantes da capacitação em manipulação de alimentos, controle de qualidade e alimento seguro. Ao final, será gerado um protocolo de boas práticas para produção e bebida fermentada de açaí.

Camarão-da-Amazônia

O projeto voltado ao camarão planeja, entre outras atividades, elaborar uma Nota Técnica descrevendo requisitos do fluxo logístico para monitoramento da produção, comercialização direta e difusão de tecnologias sustentáveis. Outra ação prevista é a busca pela identificação e caracterização de agentes causadores de doenças no camarão-da Amazônia em pelo menos duas comunidades na foz do rio Amazonas e indicar uma estratégia de práticas de controle de doenças.



Este projeto atende a necessidade de soluções tecnológicas para o combate à escassez de camarão-da-amazônia nas regiões de Mazagão (Amapá) e Afuá (Pará). A análise dos dados permitirá determinar a prevalência, mortalidade, distribuição dos agentes etiológicos e fatores de risco. Mapas de risco serão elaborados e os resultados serão disseminados por meio de publicações, workshops, palestras e materiais informativos para as comunidades pesqueiras.

Serão repassadas tecnologias de manejo pesqueiro de camarões de água doce a até 60 agentes multiplicadores de comunidades ribeirinhas da região de Mazagão e Afuá. Esta etapa tem por objetivo adaptar práticas de manejo pesqueiro visando à redução da pressão de captura sobre os estoques naturais de camarões em comunidades ribeirinhas, por meio de URTs, oficinas de formação para confecção de apetrechos para captura sustentável.

SERVIÇO

Assinatura de convênios entre Sudam, Embrapa e Setec.

Data: 30 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Sala 1 (Auditório Caravelas). Parque de Exposição da 53ª Expofeira do Amapá–

