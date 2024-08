Quase 100 ônibus vão transportar com tarifa zero o público para a Expofeira do Amapá

O governo do Estado triplicou o número de ônibus transitando com tarifa zero para transportar o público que quiser visitar a 53ª Expofeira do Amapá durante os 11 dias de evento. No ano passado, foram 35 ônibus disponibilizados a partir de um convênio com as empresas que operam no Estado. Esse ano, serão 95 veículos, sendo 60 deles apenas para atender o público de Macapá e outros 35 intermunicipais para atender a conexão Mazagão/Santana/local da 53ª Expofeira do Amapá.

O transporte vai atender o público das 18h às 6h, no período de 29 de agosto a 8 de setembro. Os ônibus estarão identificados com adesivos. “Nossa expectativa são as melhores para os dias de programação da Expofeira, para isso, foi definido um cronograma para as linhas de ônibus intermunicipais que vão atender a população de forma gratuita para que todos possam aproveitar o grande evento do Estado”, destacou Enivaldo Dantas, diretor de Transportes da Setrap.

Itinerário das linhas

Primeiro trecho: Ônibus sairão do terminal de Santana, seguindo pela Rodovia Duca Serra, Avenida Padre Júlio, Rua Marcelo Cândia, Avenida FAB, Rua Tiradentes, Leopoldo Machado, até chegar à Rodovia Josmar Chaves Pinto (antiga JK).

A rota partirá do terminal de Santana, seguindo pela Rodovia Josmar Chaves Pinto, até o Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Terceiro trecho: Ônibus sairão do terminal de Mazagão com destino à Expofeira.

Ônibus sairão do terminal de Mazagão com destino à Expofeira. Ônibus urbanos de Macapá: estarão identificados com adesivo “Expofeira” e percorrerão todos os bairros da capital, adaptando seus itinerários habituais.

Agentes de fiscalização atuarão no controle de embarque e desembarque dos passageiros nos terminais rodoviários. Na Expofeira haverá um local específico para os ônibus e eles só encerrarão as atividades após o encerramento de cada dia do evento.

_Com informações do GOV_

