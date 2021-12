Gestores municipais debatem com Sebrae e FNDE o cenário das compras da agricultura familiar na merenda escolar

O FNDE apresenta o atual cenário do PNAE no Brasil e a execução das políticas educacionais na merenda escolar

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove debate sobre Compras Públicas da Agricultura Familiar na Merenda Escolar. Evento reúne na sede do Sebrae em Macapá, secretários da educação e da agricultura, e nutricionistas dos municípios do estado e palestrantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo a gestora de projetos de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá e gestora do Projeto Merenda em Foco, Francinne Bacelar, a instituição busca compreender o cenário das compras da agricultura familiar na merenda escolar durante o período de pandemia; boas práticas implantadas pelos municípios e apresenta propostas de ações do Sebrae nos municípios.

“Durante a programação, os municípios apresentaram a situação das compras da alimentação nos anos de 2020 e 2021 e as dificuldades encontradas no período da pandemia”, disse a gestora da UPP/Sebrae/AP e gestora do Projeto Merenda em Foco, Francinne Bacelar.

Ela, destaca que o Sebrae no Amapá atua no tema desde 2013, e já atendeu 13 municípios, entre eles, Amapá, Tartarugalzinho, Santana, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Oiapoque, Laranjal do Jari, Calçoene, Pracuúba, Vitória do Jari, Itaúbal e Macapá.

FNDE

O debate contou com a Palestra Agricultura Familiar no PNAE, ministrada pela nutricionista do FNDE, Sineide Neres, que enfatiza a importância de articular parceiros para avançar no processo de compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. “O Sebrae é um grande parceiro e o FNDE tem um Acordo de Cooperação Técnica assinado com o Sebrae Nacional e é parceiro dos Sebraes estaduais para poder avançar nesse processo. Houve um crescente no índice de compra da agricultura e a parceria com os Sebraes contribui para isso”, finaliza a nutricionista do FNDE, Sineide Neres.

