Governo do Estado proporciona acessibilidade e inclusão com estruturas montadas para a 53ª Expofeira do Amapá

Espaços foram projetados para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

O Governo do Estado preparou as estruturas dos pavilhões e arenas de shows da 53ª Expofeira do Amapá com acessos e áreas adaptadas para pessoas com deficiência, para garantir que todos tenham acesso aos espaços da maior feira de diversificação de negócios e oportunidades de desenvolvimento econômico da Amazônia.

O evento inicia nesta quinta-feira, 29, e terá em todas as entradas do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, rampas de acesso, iluminação e pisos adequados, bem como banheiros adaptados. Nas cerimônias de abertura, eventos de grande público e nos shows haverá intérpretes de Libras disponíveis. Serão 12 profissionais para atender as pessoas com surdez.

“Para mim tem sido gratificante ver toda a construção do espaço da Expofeira, que se tornou desde o ano passado inclusiva. Esse ano volta melhor, a área de shows poderá ser acessada pelos cadeirantes, o parque e o estacionamento também tem vagas reservadas para PCDs, isso é resultado de muito esforço e só temos que agradecer a sensibilidade do Governo do Amapá em tudo isso”, celebra a servidora pública Ioneide de Oliveira, de 36 anos.

Mãe do pequeno Júlio Henri, de 5 anos, uma criança diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista, ela comemora a possibilidade de levar seu filho para um evento que terá espaços adequados.

“Poder levar meu filho sabendo que terá um espaço reservado para ele é muito gratificante. Já estou ansiosa para o início da Expofeira e quero também convidar as demais mães de autistas, cadeirantes e outras PCDs para também ir curtir esse evento”, finalizou Ioneide.

A intérprete de Libras, Bruna Zamara, de 25 anos, destacou que é muito importante que o público ocupe seus espaços de direito dentro das programações e tenha suas necessidades acolhidas.

“Ano passado o Governo do Estado desenvolveu um planejamento de acessibilidade em Libras, contratando profissionais para atuar na transmissão ao vivo dos shows e em todas as programações da Expofeira. Esse ano, a gestão também garantiu que estivéssemos presentes para atendermos as necessidades da comunidade surda”, ressaltou Bruna.

Todas as estruturas foram montadas sob coordenação das Secretarias de Estado da Infraestrutura (Seinf) e de Transportes (Setrap). A Arena das Rainhas, estacionamento e Parque de Diversões receberam asfalto para garantir maior segurança e mobilidade.

“Trabalhamos para garantir a acessibilidade em todo o Parque de Exposições. Construímos 5 novos banheiros acessíveis, além dos que já tinham, fizemos também rampa de acessibilidade em todos os pavilhões para garantir essa mobilidade. No palco principal, existe uma área específica para Pessoas com Deficiência bem em frente ao palco, garantindo que possam aproveitar ao máximo tudo que a 53ª Expofeira pode oferecer”, pontuou o secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre.

Ela voltou e cresceu!

Com uma estrutura maior e a presença de mais empreendedores, a 53ª Expofeira do Amapá se consolida como a maior feira de negócios da Amazônia. Para os 11 dias de evento, foram montados palcos, pavilhões, arenas, praças de alimentação, parque de diversão e espaços agrícolas e rurais.

Com foco no desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, a área total passou de 181,5 mil metros quadrados para 231 mil. A participação de empreendedores individuais e microempreendedores foi ampliada de 521 para 700. Além disso, 532 empresas vão disponibilizar produtos e serviços ao público.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...