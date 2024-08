Caravana de Atendimento Rural Integrado oferece serviços gratuitos nos assentamentos de Porto Grande/AP

O objetivo é oferecer melhorias aos serviços nas comunidades e oferecer atendimentos para potencializar investimentos às propriedades rurais, disponibilizar a documentação necessária para acesso à crédito do programa de fortalecimento a agricultura familiar que é fundamental para elevar a produção nos assentamentos

Denyse Quintas

De Cupixí/Porto Grande/AP

A Caravana de Atendimento Rural Integrada, está na Escola Municipal Cupixí e no Centro Comunitário em Porto Grande/AP, nos dias 27 e 28, das 9h às 16h. A iniciativa é uma ação conjunta realizada pelo Sebrae, Governo do Estado do Amapá, Governo Federal, Prefeitura Municipal de Porto Grande/AP e instituições parceiras. O objetivo é facilitar e oportunizar aos produtores rurais, acesso a informações para regularização das propriedades, oferecer atendimentos e serviços, por meio de atendimento individual e palestras, gratuitas.

Sebrae

“Esses atendimentos realizados pelas instituições são necessários para que possamos atuar junto ao produtor rural, que precisa de um ambiente favorável para formalização e regularização para empreender na propriedade”, disse a gerente de agronegócio e indústria do Sebrae, Larissa Queiroz.

Rurap

O diretor-presidente do Rurap, Jorge Rafael, destaca que a caravana leva política pública e serviços gratuitos aos produtores e extrativistas de Porto Grande/AP, na ação conjunta com o Sebrae, o Governo do Estado, o Governo Federal, e diversas instituições.

“Estivemos hoje, no Cupixi, na semana passada, na Comunidade do Rio Preto, Maracá, e na Resex Cajari, produzimos mais de 1.500 atendimentos, por essa grande equipe e agora um conjunto de serviços que são de direito dessas pessoas e que elas estão tendo acesso garças a esse esforço coletivo que tem o Sebrae como esse grande facilitador, como esse grande mediador, que acredita na força dessas instituições e que convida o estado junto com o Governo Federal, a abraçar esse grande projeto, que é de levar garantia de direito agrário para o homem e a mulher do campo. Novas caravanas virão pela frente e muitas políticas públicas chegarão a quem vive no campo e na floresta, graças a esse grande movimento”, declarou o diretor-presidente do Rurap, Jorge Rafael.

Produtora

“Sou do Assentamento do Munguba, tive acesso a vários órgãos no mesmo local, a caravana trouxe muito benefício para nós com a Sema, o Incra, o Rurap. Consegui o meu CAF, consegui o Termo de Parceria para uma das minhas filhas, consegui a carteira do CAF para outra, consegui o benefício delas, comemora a produtora rural, Márcia Andréia Sotelo.

Diagro

A gerente do Núcleo de Registro da Diagro/GEA, Walterly Pagliarini, informa que esclarece a parte de registro e rotulagem de estabelecimento de pequenos produtores rurais, identificar as dificuldades, saber qual o grau de dificuldades que eles têm, o potencial de produção, as intenções de processamento de venda desses produtos. Percebeu que uma das maiores dificuldades é a emissão de documentos, a entrega de documentos para obter o Registro de Estabelecimento.

“Apesar da maioria deles não fazerem esse tipo de processamento de alimento, eles só têm a produção de animais ou de produtos in natura, mas alguns se mostraram interessados em produção de polpa de fruta, principalmente. A importância do Registro de Estabelecimento, é principalmente para garantir a permanência desse produto no comércio, tanto para venda, quanto para instituições, pois um produto que é regularizado, pode ser comercializado em todo o estado do Amapá, não há risco desse produto passar por uma fiscalização e ser apreendido dentro do comércio, por não ter registro. O produto que tem registro, é um produto que tem qualidade tanto para o consumidor, quanto para o produtor”, finaliza a gerente, Walterly Pagliarini.

Sebrae

Segundo o analista de negócios do Sebrae, Erick Dias, às necessidades dos produtores rurais, são inúmeras; são dificuldades de acesso a informações, mas os parceiros trouxeram não somente atendimento rural, mas capacitação e orientação, o diferencial é a união de esforços, ação conjunta, dar à documentação como o Cadastro do Agricultor Familiar (CAF), que é a identidade do produtor. É dar segurança jurídica e pertencimento.

“O produtor rural precisa desses documentos para poder acessar essas políticas públicas, tem muitas informações que eles procuram, a exemplo, como acessar o Bolsa Verde; tem muitos assentados com dúvidas sobre a sua propriedade, se está bloqueado, qual a sua situação de documentação da propriedade; tem muitos jovens que não estão na CAF, há necessidade de acesso a crédito jovem e precisam ser inseridos. O Sebrae fez um diagnóstico rural participativo, e identificou as principais necessidades do produtor nos assentamentos de Porto Grande, que têm realidades muito próximas; a ausência de documentação fundiária, os impede de acessar crédito fundiário. A gente encontra aqui, produtor de 26 anos de ocupação de propriedade sem a documentação para poder acessar. Essa ação não para por aqui, haverá desdobramentos, de acordo com a necessidade, a gente volta com outras instituições para poder resolver e dar uma resposta aos produtores rurais”, finaliza o analista do Sebrae, Erick Dias.

Parceiros

A Caravana de Atendimento Rural Integrado, é uma ação conjunta realizada pela parceria entre Sebrae, Governo do Estado, Governo Federal, e a Prefeitura Municipal de Porto Grande/AP; por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amapá (INCRA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Superintendência Federal da Agricultura (SFA), Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Agência de Fomento do Amapá (Afap), Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA/PMPG).

A Caravana de Atendimento Rural Integrado é coordenada no Sebrae pela gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria (UAC-Agrin), Larissa Queiroz; e pelo analista de negócios, Erick Dias.

