Confira as mudanças no tráfego da Rodovia Josmar Chaves Pinto nos 11 dias de Expofeira

Planejamento executado pelo Detran-AP busca otimizar o tempo de deslocamento e saída do Parque de Exposições da Fazendinha.

O Governo do Estado coordena o planejamento do trânsito para a 53ª Expofeira do Amapá. Este ano, a gerência do tráfego contará com novidades tecnológicas que auxiliarão na tomada de decisões para a melhor gestão da mobilidade urbana durante a maior feira de diversificação de negócios e desenvolvimento econômico da Amazônia, que inicia nesta quinta-feira, 29.

Para acompanhar em tempo real o fluxo do trânsito durante a feira, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP) está implantando a Central de Monitoramento de Tráfego, que terá câmeras espalhadas ao longo da Rodovia Josmar Chaves Pinto, com monitoramento diretamente do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Além disso, a área de atuação aumentou de tamanho em comparação com o ano passado, que tinha cerca de 7 km de extensão. Em 2024, são 15 km de gestão do tráfego na Rodovia AP-010, iniciando na rotatória da rua Hildemar Maia até a ponte do Igarapé da Fortaleza.

Confira as principais mudanças no trânsito durante a 53ª Expofeira:

Rodovia JP: trecho Igarapé da Fortaleza-Fazendinha

No período da 53ª Expofeira as duas vias estarão em funcionamento. O fluxo Santana sentido Fazendinha, contará com duas vias abertas durante todo o período. No fluxo Fazendinha sentido Santana, no período diurno, das 8h até as 17h, apenas uma faixa estará disponível. A partir das 17h, as duas faixas estarão disponíveis para circulação.

Faixa de contrafluxo para todos

Para otimizar o tempo de deslocamento até o Parque de Exposições de Fazendinha, será implantada, no horário das 17h às 0h, a faixa de contrafluxo na via de sentido Fazendinha/Macapá da Rodovia Josmar Pinto, destinada a todo e qualquer motorista que estiver indo para o evento. A faixa exclusiva iniciará no perímetro da Associação dos Servidores da Segurança Pública (Assegup).

A faixa exclusiva de contrafluxo funcionará das 17h às 0h, no sentido Fazendinha/Macapá

Faixa exclusiva para credenciados

Este ano, a faixa exclusiva para credenciados será à direita da rodovia, no sentido normal de ida para o parque, seguindo o trajeto para ter acesso à feira por meio do Ramal do Alemão.

Poderão utilizar a faixa exclusiva, os motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas e servidores devidamente credenciados, conforme cadastro feito pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Entrada em condomínios

A Polícia Militar do Amapá realizará o controle de tráfego dos veículos que se destinarão aos condomínios localizados no perímetro de ida para o Parque de Exposições, a partir do bairro Universidade.

Terminais de táxi, mototáxi e ônibus saindo de Macapá

Outra novidade que será implantada este ano são as áreas de embarque e desembarque para táxis e mototáxis vindos de Macapá, que será em ponto exclusivo próximo ao portão da feira.

O terminal de coletivos que virão de Macapá será dentro do parque, com capacidade para 80 ônibus e área exclusiva para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência.

CONFIRA O MAPA DA 53ª EXPOFEIRA

Terminais de táxi, mototáxi e ônibus saindo de Santana

No bairro Alphaville, haverá o terminal rotativo para embarque e desembarque de ônibus intermunicipal, táxis e mototáxis vindos de Santana, com saída pela Avenida Eurípedes Afonso Rodrigues e Avenida Rio Pedreira, que dão acesso à Rodovia Salvador Diniz, em Santana.

Estacionamento

Não será permitido estacionar em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha. Na área interna da feira, estão disponíveis quatro mil vagas de estacionamento.

Já na área externa do Parque, estima-se que estejam disponíveis cerca de seis mil vagas de estacionamento privados, localizados no entorno do Parque de Exposições.

Remoção de veículos

Para o melhor desenvolvimento do fluxo, o Detran terá guinchos disponíveis para quaisquer ocorrências que possam acontecer durante a programação, como acidentes de trânsito e veículos estacionados de forma irregular.

Uso do transporte alternativo

Mesmo com a disponibilidade de vagas por veículo, o Detran Amapá recomenda aos cidadãos a utilização do transporte alternativo para a locomoção, como o táxi, mototáxi e veículos de aplicativo, o que dará mais rotatividade ao fluxo de trânsito.

O Detran-AP incentiva que os visitantes da 53ª Expofeira do Amapá optem por transportes alternativos para o Parque de Exposições.

Uso de drones

Para executar o monitoramento e tomada de decisões no trecho que compreende o Igarapé da Fortaleza, o Detran contará com o apoio de drones, que auxiliarão na visualização ampliada de como estará o fluxo do trânsito nos horários de pico.

Logística

Por dia de evento, o Detran Amapá terá equipes da Engenharia de Tráfego, Transporte, Escola Pública de Trânsito e Operação Lei Seca à disposição para realizar campanhas educativas na entrada e dentro do Parque de Exposições, com atividades voltadas para educação no trânsito.

Todo o trabalho contará com o apoio da Polícia Militar do Amapá, por meio dos Batalhões de Policiamento Rodoviário Estadual e de Trânsito (BPTran), além da Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana (Sttrans) e Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

