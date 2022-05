Nova empresa de água e saneamento inicia recadastramento domiciliar de clientes na capital

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) inicia na próxima segunda-feira (23/05) a renovação de cadastro de clientes que recebem os serviços de tratamento de água e/ou coleta de esgoto em Macapá.

O procedimento começará pela região central da capital e é um adiantamento de atividades antes da posse da concessionária, marcada para o mês de julho deste ano, com o objetivo de identificar necessidades de estrutura, mapear demandas para investimentos e coletar dados importantes que auxiliem no relacionamento com os clientes no futuro.

Todos os titulares de cadastros devem passar pelo procedimento, que será realizado em visitas domiciliares e postos avançados instalados em locais públicos.

Para se recadastrar, os cidadãos receberão em casa as equipes da CSA, devidamente identificadas com crachá e fardamento padronizado. Além das visitas domiciliares, a atualização cadastral estará disponível ao público em postos avançados que serão montados em locais como praças e parques.

No ato da abordagem, o cliente responderá a um questionário. É um processo simples e gratuito, que garantirá uma visão ampla do serviço e dos próximos passos de atuação da empresa, na área urbana da rede de água e esgoto.

Ascom CSA

