Fortes chuvas em SP deixam ao menos 24 mortos e 500 desabrigados

Na manhã desta segunda-feira (8), o governo de São Paulo confirmou que chegou a 24 o número de vítimas fatais das fortes chuvas no estado. A informação foi divulgada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

As pancadas de chuva resultaram em transbordamento de rios, enchentes e deslizamentos de terra que destruíram residências e veículos. De acordo com o governo, mortes ocasionadas pelos temporais foram registradas em Arujá, Francisco Morato, Embu das Artes, Franco da Rocha, Itapevi, Jaú, Ribeirão Preto e Várzea Paulista. Do total de vítimas, nove seriam menores de idade.

Leia Também: Mais de um milhão de crianças já receberam a primeira dose em São Paulo, aponta governo

O estado informou que, até o momento, há em torno de 500 pessoas desabrigadas em 11 cidades de SP.

De acordo com o governador João Doria (PSDB), serão liberados R$ 15 milhões para a manutenção e reparo das cidades afetadas.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do governo comunicou nesta manhã que, desde 7h 30 não foram mais registrados novas enchentes. Ainda chove em alguns locais de SP.

Leia Também: Bolsonaro afirma que o “Brasil abriga venezuelanos fugindo do socialismo”

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...