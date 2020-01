Com 6,5 quilômetros de percurso, Corrida Cidade de Macapá abre inscrições dia 20 de janeiro

A Corrida Cidade Macapá, que fará parte da programação de aniversário de 262 anos da cidade, ocorrerá dia 2 de fevereiro e terá 6,5 quilômetros de percurso. A prova de rua que promete atrair um grande número de corredores amadores e profissionais abre inscrições gratuitas dia 20 de janeiro. Os participantes terão uma estrutura digna das grandes disputas nacionais.

Sendo aguardada com muita expectativa por amantes das corridas de rua, a prova terá como parte do percurso a passagem em frente à Fortaleza de São José de Macapá, o Parque do Forte e a orla da cidade, pontos turísticos da capital. Além destes locais, a largada e chegada ocorrerão na Praça Floriano Peixoto, tradicional ponto de encontro das famílias macapaenses.

A corrida é organizada pela Prefeitura de Macapá, por meio da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel). Este ano, a Federação de Atletismo do Amapá será uma das apoiadoras da prova, que já faz parte do calendário anual de corridas de rua da capital amapaense. Os participantes terão direitos a camisetas, banca de frutas na chegada e água mineral em todo o percurso.

A prova terá categorias geral, deficiente visual e cadeirante, com premiação para os 1º, 2º e 3º colocados (R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente). A largada da Corrida Cidade de Macapá será às 6h.

Jonhwene Silva

