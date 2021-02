Prorrogada MP que isenta consumidores do Amapá do pagamento de energia

Isenção foi prorrogada por mais 60 dias

A medida provisória que isenta os consumidores dos municípios do Amapá, abrangidos pelo estado de calamidade pública, do pagamento da energia elétrica foi prorrogada por mais 60 dias. O ato, assinado pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM- MG) está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25) .

Em novembro de 2020, o Acre enfrentou o primeiro apagão e uma crise no fornecimento de energia elétrica, depois que um incêndio atingiu a principal subestação de energia do estado. À época pelo menos 13 dos 16 municípios amapaenses, incluindo Macapá, registraram falta de energia.

EBC

