IJOMA oferece serviço de exames de sangue de graça à população

Para ter saúde, a prevenção é essencial. Todo mundo deveria fazer, pelo menos, um check-up por ano, mas nem sempre é possível, porque, muitas vezes, é difícil conseguir atendimento nos serviços públicos de saúde e/ou por falta de dinheiro para consulta e realização de exames. Porém, o Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães – IJOMA- oferece muitos atendimentos à população, entre eles, o exame de sangue.

O Ijoma, em parceria com a Prefeitura de Macapá, dispõe de um laboratório de análises clínicas, no qual são realizados cerca de 40 exames, como, Hemograma, creatinina, glicose, Beta HCG (exame de gravidez), entre outros. Tudo isso somente com uma coleta de sangue. Além de o serviço ser gratuito a todos, não é necessária a solicitação de exames prescrita por um médico.

Para a Técnica de enfermagem Rosy Ellen Pestana, voluntária do IJOMA, o serviço oferecido é essencial para a saúde da comunidade, principalmente para as pessoas de baixa renda.

Com a demanda livre, o acesso à coleta de sangue torna-se rápido e prático, como explica Rosy Ellen, pois basta o paciente comparecer em jejum ao instituto, informar alguns dados pessoais, como CPF e RG, e aguardar para ser atendido. “A pessoa pode fazer o cadastro na hora, ou após a coleta. Não é necessário vir antes”, esclarece a técnica de enfermagem. Ela ressalta, também, a rapidez e praticidade ao receber o resultado, podendo ser entregue em até dez dias.

Para Eliane Rodrigues, autônoma, o serviço oferecido é excelente, desde a recepção até a coleta. Ela, o marido e o filho conseguiram realizar exames que estão em falta nos postos públicos de saúde. “O atendimento é muito bom. Foi minha mãe que me indicou, pois o tratamento todo dela é aqui”, elogia Eliane.

