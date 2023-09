Governo do Amapá integra parceria que investe R$ 1 milhão em auxílio para projetos que promovem o desenvolvimento sustentável

Ação contempla trabalhos selecionados pela iniciativa Amazônia +10, que apoia a inovação tecnológica na região.

Por: Kelison Neves

O Governo do Amapá integra uma parceria que investe R$ 1 milhão em auxílio financeiro para oito grupos de pesquisadores com projetos selecionados pela iniciativa Amazônia+10, que apoia estudos científicos sustentáveis desenvolvidos na Amazônia Brasileira. O investimento para impulsionar o setor de ciência e tecnologia é uma das estratégias da nova gestão para ampliar o desenvolvimento social e econômico no estado.

Os projetos financiados propõem alternativas ligadas à energia limpa, turismo sustentável, cadeia produtiva do camarão e do açaí, mudanças climáticas e riscos de transmissão de zoonoses em regiões degradadas da Amazônia. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap) já repassou aos pesquisadores o cartão que dá acesso ao auxílio financeiro.

“O dinheiro já está na conta, cada grupo de pesquisadores recebeu cerca de R$ 100 mil para que desenvolvam, principalmente, a bioeconomia do Amapá. Esta é mais uma importante ação do Governo do Estado para promover a ciência, tecnologia e inovação, onde que o objetivo é traduzir tudo isso em desenvolvimento econômico e social, com respeito à natureza”, disse diretor-presidente da Fapeap, Gutemberg de Vilhena.

A iniciativa Amazônia +10 é uma parceria entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os estados da Amazônia brasileira. O objetivo é apoiar a pesquisa e a inovação tecnológica na região, promovendo a interação entre natureza e sociedade e o desenvolvimento sustentável e inclusivo dos estados.

No Amapá, oito projetos foram aprovados pela chamada pública do projeto, publicada ainda em 2022 para fomentar pesquisas científicas e a criação de soluções tecnológicas que ajudem a promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo da região amazônica.

Sustentabilidade

Um dos projetos selecionados foi o Inov’Açaí, do professor Paulo Gustavo Pellegrino, da Universidade Federal do Amapá (Unifap). A meta é mapear e desenvolver a cadeia do açaí no município de Mazagão e no distrito do Bailique, em Macapá.

“O Inov’Açaí vai trabalhar para melhorar os sistemas de produção, distribuição e comércio do fruto nessas comunidades que sobrevivem diretamente da renda do açaí. Por isso, receber esse fomento do Governo do Amapá é muito importante, pois, por meio deste projeto, vamos conseguir garantir que a população dessas localidades tenha maior rendimento, maior produtividade e maior controle das suas produções”, explicou o pesquisador.

No estado, a chamada pública Iniciativa Amazônia+10, de 2022, teve um investimento de, aproximadamente, R$ 230 mil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e uma contrapartida de R$ 740 mil, do Governo do Amapá.

Iniciativa Amazônia+10

A iniciativa busca promover ações de ciência, tecnologia e inovação que promovam o desenvolvimento sustentável da Amazônia, superando obstáculos para o reflorestamento de áreas degradadas, o desenvolvimento de atividades agrícolas de baixa emissão de gases de efeito estufa, a agregação de valor nas cadeias produtivas da bioeconomia, a geração de alimentos, a produção de fármacos, a geração de energia limpa e a garantia de acesso a serviços básicos para as populações que habitam na região.

Foto: Maksuel Martins/GEA

