Mudamos a saúde de Macapá e vamos transformar a do Amapá”, afirma Clécio em programa eleitoral

“Saúde é a minha prioridade nessa gestão. Em um gesto simbólico, vou pra dentro do Hospital de Emergências no primeiro dia de trabalho para estarmos junto com as equipes e vamos botar para resolver”, afirma Clécio em seu programa eleitoral veiculado ontem, 31.



Clécio transformou a saúde de Macapá junto com uma equipe eficaz que trabalhou duro pelo município. Em 2020, em meio à pandemia, foram vocacionadas quatro Unidades Básicas de Saúde para o enfrentamento da pandemia: UBS Lélio Silva, no Buritizal, UBS Marcelo Cândia, na zona norte, UBS Marabaixo, na zona oeste e Centro Covid Santa Inês, na orla de Macapá.



“Enfrentar a pandemia foi terrível, mas salvamos muitas vidas. E graças ao trabalho de uma equipe inteira, nós estávamos estruturados na atenção básica”, afirmou o candidato a governador pelo Amapá.



Clécio tem três grandes prioridades para a área de saúde do Estado: valorizar o profissional da saúde, melhorar e humanizar o atendimento e aumentar a infraestrutura de atendimento para tratar bem os pacientes.



“Em Macapá, vamos apressar o passo para entregar rápido um novo pronto socorro com o triplo da capacidade do atual em que o Senador Davi já conseguiu a verba, o terreno e o projeto. Assim, vamos acabar com o atendimento nos corredores”, destaca o candidato.



Será construída uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na zona oeste de Macapá que irá atender casos de média complexidade tanto da capital como de Santana e Mazagão.



A saúde do Amapá vai ganhar um novo Centro de Saúde Especializada para mulher, concluir as obras do Hospital da Criança e do Adolescente e da Maternidade de Santana.



“Vamos transformar a saúde pelo Amapá inteiro. Nos municípios, a Unidades Mistas de Saúde serão reformadas e ampliadas para obterem nova classificação no Ministério da Saúde, sendo transformadas em hospitais de pequeno porte e vão receber mais recursos”, explicou Clécio sobre os 16 municípios do Estado.



Clécio mudou a saúde de Macapá



Na área da Saúde, as Unidades Básicas de Saúde foram ampliadas em mais 40% na atenção básica, com medicamentos e equipes. Mais de 2.873 profissionais do município que atuam no SUS foram capacitados. Ao todo foram entregues 74 equipamentos de saúde, encerrando com a Policlínica Dr. Papaléo Paes.



No Bailique, havia apenas uma UBS desestruturada e sem a mínima estrutura física de atendimento. Clécio organizou uma nova UBS: alugou um espaço novo, colocou cinco equipes de saúde da família, cada uma com um médico, realizando o atendimento de urgência e emergência no arquipélago.



Em seus programas eleitorais, Clécio irá falar mais sobre as propostas de saúde para o Estado, à exemplo do programa zera filas, tanto de consultas, como de cirurgias. O programa eleitoral sobre a saúde e os demais programas já exibidos podem ser acessado no canal do YouTube Clécio: https://www.youtube.com/channel/UCpoVl7h8usOVu7X-WCP9Jzw/videos

