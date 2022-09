Obras do artista plástico Paulo Rodrigues estarão em exposição no Museu Sacaca

No periodo de 10 à 17 de setembro estará aberta ao público, no Museu Sacaca, a exposição “Amazônia: um olhar para a preservação do magnífico santuário da Mãe Natureza”, do artista plástico Paulo Rodrigues (in memoriam). A mostra contém 21 obras em óleo sobre tela e desenhos em papel A3, onde o artista aborda de forma surrealista, a temática de preservação da mãe natureza, trazendo elementos do universo imaginário amazônico.

A exposição permite ao observador percorrer as múltiplas nuances de cada traço numa viagem entre o belo e o critico.

O evento conta com atrações de Poesia, Teatro, Música e Dança, por meio de intervenções organizadas em sessões, num circuito de área livre ao entorno do Museu e no auditório.

Atrações artísticas:

Intervenções Poéticas – Hayam Chandra e Annie de Carvalho;

Performance Teatral –

Sol Pelaes;

Bailarinos – Giovana Almeida, Jardel Lobato e Patrickmp

Musicistas – Anezka Schulz e Ruam Diego;

Criança: Leon Rêgo;

Direção Artística – Agesandro Rêgo.

Os shows musicais contam com as participações de Brenda Melo, na abertura da exposição e Val Milhomem e Joãozinho Gomes, no encerramento.

O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Parcerias:

Prefeitura de Macapá, Amcap, Unifap, Casa Urbana e Bonavides Fine Art.

Serviço

Exposição “Amazônia um olhar para a preservação do magnífico santuário da Mãe Natureza”

Período : de 10 à 17.9.2022

Local : Museu Sacaca

Horário : sábados e domingos: 18h

De terça a sexta : das 16h30 às 18h30

Mary Paes

Assessoria de Imprensa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...