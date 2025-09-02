terça-feira, setembro 2, 2025
Ação rápida da Polícia Civil do Amapá prende grupo que promovia jogos de azar clandestinos dentro da 54ª Expofeira

Livia Almeida

Denúncias foram feitas por vítimas a PC que, durante o trabalho de ronda, identificou e prendeu quatro suspeitos no Parque de Exposições da Fazendinha.

Neste domingo, 31, em uma ação rápida da Polícia Civil (PC-AP), quatro pessoas foram presas, suspeitas de promover jogos de azar de forma clandestina dentro do Parque de Exposições da Fazendinha, durante a 54ª Expofeira do Amapá. O resultado positivo da operação demonstra a efetividade do Plano de Ações das Forças de Segurança apresentado pelo Governo do Estado para garantir a segurança e a paz social dos visitantes no evento sustentável.

A operação foi desencadeada após denúncias de vítimas, ainda no primeiro dia de evento, que relataram prejuízos financeiros de até R$ 2 mil em apostas fraudulentas. No momento da ação, os policiais flagraram quatro indivíduos atuando de forma organizada. O levantamento de informações das equipes policiais averiguou que o golpe consistia em atrair as vítimas com promessa de recompensas e prêmios fáceis.

Com eles, foram apreendidos dinheiro em espécie e comprovantes de transações financeiras, que confirmam a prática criminosa. Os presos foram conduzidos à 10ª Delegacia de Polícia da Fazendinha, localizada dentro do Parque de Exposições, e responderão por associação criminosa e estelionato.

A maior Expofeira de todos os tempos. Pra movimentar o Amapá!

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá iniciou neste sábado, 30, e segue até 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, com uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia marca a geração histórica de 100.870 mil empregos formais no estado. São 20.637 mil novos empregados desde janeiro de 2023, um crescimento de 25% em dois anos e sete meses de gestão. Além disso, a 54ª Expofeira deve movimentar, em média, mais de R$ 600 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, em preparação do Amapá para a COP30 com destaque ao potencial do estado no desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

Agência de Notícias do Amapá

