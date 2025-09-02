II Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável debate Territórios Criativos e Futuros Regenerativos
O evento acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no Museu Sacaca, em Macapá.
Nos dias 4 e 5 de setembro, o Museu Sacaca recebe a segunda edição do Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável, encontro que se consolida como espaço de diálogo e experimentação sobre ecologia integral, tecnologias regenerativas e práticas do bem viver.
Com uma programação imersiva que inclui caminhada, painéis de debates e apresentações culturais, o evento busca conectar diferentes áreas do conhecimento e propor soluções frente à emergência climática. “O Simpósio nasceu do esforço de reunir pessoas para compartilhar processos, práticas e ferramentas capazes de gerar menos impactos ambientais e apontar caminhos para um futuro mais sustentável”, explica Jó Sales, coordenador do Instituto Amazônia Criativa.
A abertura será marcada pela Jornada Gwatah, uma caminhada de 10 km passando por pontos turísticos de Macapá, que promoverá conexão com o território, coleta de dados e consciência ambiental. Entre os destaques da programação estão o ativista paranaense Diego Saldanha, criador da ecobarreira no Rio Atuba (PR), e reflexões sobre o legado de Chico Mendes, conduzidas por Khelven de Castro, do Comitê Chico Mendes (AC).
O Simpósio também será palco do lançamento de duas plataformas inovadoras: a Jornada Gwatah, idealizada pelo pesquisador amazônida Dr. Josimar Azevedo, resultado de duas décadas de estudos na PUC Minas; e a Plantae, da empresa amapaense Unit Carbon, voltada para a compensação de créditos de carbono por meio de soluções tecnológicas.
Os painéis reúnem nomes de peso, como o carnavalesco e cenógrafo Milton Cunha, que falará sobre o Território Criativo Amazônico; a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, com uma análise sobre Cidades Criativas na Amazônia e a COP30; e Marcos Moura, do Instituto Ajuri (AM), que discutirá o potencial da Floresta Criativa e Econômica.
A programação contará ainda com representantes de povos indígenas, instituições públicas, produtores culturais e ativistas ambientais do Amapá. As noites serão encerradas com apresentações artísticas na Festa da Floresta e toda a programação será registrada em formato de podcast, ampliando o alcance dos debates.
O II Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável se afirma como um território vivo de ideias, afetos e possibilidades, reforçando que o cuidado com a Amazônia é essencial para a construção de um futuro mais justo e equilibrado.
As inscrições para os painéis pode ser feita via link: https://www.sympla.com.br/evento/ii-simpOsio-amazOnia-criativa-e-sustentAvel/3093336
Programação:
Dia 4
Vivência, Educação e Inspiração
Manhã
5h às 12h – Jornada Gwatah – Caminhada experimental em Macapá (10 km)
Modalidade: Caminhada pela Ecologia Integral
Participação via inscrição na Plataforma Gwatah
Tarde
14h30 – Credenciamento e acolhimento
15h00 às 16h30 – PAINEL 1 – MURURÉ
Palestra/experiência “Uma infância nadando no Rio Atuba” – Diego Saldanha (Projeto Ecobarreiras)
16h45 às 17h30 – PAINEL 2 – MUCURA
Tema: Novos Empates – O legado de Chico Mendes
Debatedores: Khelven de Castro Correia (Comitê Chico Mendes – AC); Dalva Miranda (Escola Família Agrícola do Carvão / Mazagão – AP)
Mediação: Instituto Mapinguari
18h às 19h – Lançamento de Tecnologias Regenerativas Amazônicas: Jornada Gwatah (Gwatah. Soluções Regenerativas) e Plantae (Unit Carbon)
Debatedores: Josimar Azevedo – Gwatah. Soluções Regenerativas; Weverton Nelutty – Unit Carbon
Mediação: Instituto Amazônia Criativa
Noite – a partir das 18h
Feira Criativa e Festa da Floresta:
SNOOP
Grupo Indígena
Grupo Flor Pequena
Marabaixo
Luxuosos Corações
Dia 5
Diálogos sobre Futuros Regenerativos e Floresta Criativa
Manhã
9h – acolhimento
9h15 às 10h15 – PAINEL – ADAMINÃ
Tema: Diversidade de Narrativas dos Povos Originários do Amapá
Debatedores: Cláudia Almeida – mulher indígena, poetiza e professora; Yermollay Caripoune – Artista Visual, indígena da etnia Karipuna (Oiapoque AP); Sônia Jean-Jacque – Secretária de Estado dos Povos Indígenas do Governo do Estado do Amapá
Mediação: Otto Ramos – Escritório MinC AP
10h30 às 11h30 – PAINEL – AÇAÍ
Tema: Amazônia Criativa – Arte como Resistência Territorial e Economia da Floresta
Debatedores: Marcos Moura – Instituto Cultural Ajuri (Parintins – AM); João Capiberibe – Empreendimento Flor de Samaúma; Augusto Oliveira – Fundador do Museu Sacaca
Tarde
15h- acolhimento
15h20 às 16h30 – PAINEL – MEU ENDEREÇO
Tema: COP 30 – Cidades Criativas e Resilientes – Urbanismo Integral na Amazônia.
Debatedores: Úrsula Vidal – Secretaria de Cultura do Estado do Pará – SECULT-PA; Clícia Di Miceli – Secretaria de Cultura do Estado do Amapá – SECULT-AP; Renato Carvalho – Arquiteto, Cenógrafo e Diretor de Artes.
Mediação: Instituto Amazônia Criativa
16h45 às 18h15 – PAINEL– SACACA
Tema: Protagonismo Criativo, Saberes Ancestrais e Narrativas da Floresta
Debatedores: Milton Cunha – Academia Brasileira de Artes Carnavalescas – ABAC;
Armistrong Sacaca – Jornalista e Pedagogo; Josilana Santos da Fundação Marabaixo
Mediação: Salgado Neto
Noite – a partir das 18h
Feira Criativa e Festa da Floresta:
Grupo Afro Baraka
Poetas Azuis
Finéias Nelluty
Fotos: Eudes Vinicius