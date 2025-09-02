Cia Treme Terra estreia no Amapá com espetáculo, oficinas e documentário sobre a cultura negra

Circulação inédita da Cia Treme Terra no Amapá promove encontros entre arte, ancestralidade e territórios negros da Amazônia. Oficinas gratuitas estão com inscrições abertas.

Referência nacional e internacional em dança afro-brasileira, a Cia Treme Terra (SP) chega pela primeira vez ao Amapá com uma programação cultural gratuita que reúne o espetáculo Terreiro Urbano, exibições do documentário Danças Negras e oficinas de dança negra contemporânea. As atividades acontecem entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro, nas cidades de Calçoene, Oiapoque e Macapá, promovendo intercâmbio artístico com comunidades negras e quilombolas do estado.

Com quase 20 anos de trajetória, a companhia já circulou por países como Alemanha, Bolívia e Bulgária, e chega ao Amapá com apoio da Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna – Ministério da Cultura, trazendo um projeto que une arte, ancestralidade e escuta dos territórios.

“O Amapá é um território novo para a companhia. Nunca estivemos aqui antes, e isso torna essa experiência ainda mais significativa. É uma oportunidade de troca e de encontro com culturas negras que carregam saberes potentes e próprios da região amazônica”, afirma João Nascimento, diretor e fundador da Cia Treme Terra.

Intercâmbio artístico e afetivo

A circulação da companhia pelo Norte do país já passou pelo Pará (Belém e Marajó), e depois segue para o Acre. No Amapá, o grupo promove apresentações em comunidades quilombolas e espaços culturais, como o Quilombo do Patuazinho (Oiapoque), além de ações formativas voltadas à população local e artistas negros.

Terreiro Urbano, espetáculo criado em 2011, propõe uma releitura contemporânea dos rituais das religiões de matriz africana, ativando os arquétipos dos orixás como símbolo de resistência e cura. Já o documentário Danças Negras, resultado de oito anos de pesquisa, reúne grandes nomes das artes do corpo e do movimento negro, como Makota Valdina, Mestre Lumumba e Kabengele Munanga.

As oficinas gratuitas de dança negra contemporânea integram a programação com foco na partilha de saberes corporais afro-diaspóricos. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas online pelo link: Formulário de Inscrição – Oficinas Treme Terra Amapá

SERVIÇO – Programação completa da Cia Treme Terra no Amapá

Entrada gratuita em todas as atividades

CALÇOENE (AP)

31/08 – Espetáculo Terreiro Urbano

19h – Espaço Verde

01/09

16h – Oficina de Dança Negra Contemporânea

18h – Exibição do documentário Danças Negras

Espaço Verde

OIAPOQUE (AP)

03/09 – Espetáculo Terreiro Urbano

18h – Quilombo do Patuazinho

MACAPÁ (AP)

05/09 – Exibição do documentário Danças Negras

15h – Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

06/09 – Oficina de Dança Negra Contemporânea

16h – Espaço UNA

08 e 09/09 – Espetáculo Terreiro Urbano

19h – Espaço Cangapé

Acompanhe a programação e atualizações pelo Instagram: @ciatremeterra

