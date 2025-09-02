Cia Treme Terra estreia no Amapá com espetáculo, oficinas e documentário sobre a cultura negra
Circulação inédita da Cia Treme Terra no Amapá promove encontros entre arte, ancestralidade e territórios negros da Amazônia. Oficinas gratuitas estão com inscrições abertas.
Referência nacional e internacional em dança afro-brasileira, a Cia Treme Terra (SP) chega pela primeira vez ao Amapá com uma programação cultural gratuita que reúne o espetáculo Terreiro Urbano, exibições do documentário Danças Negras e oficinas de dança negra contemporânea. As atividades acontecem entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro, nas cidades de Calçoene, Oiapoque e Macapá, promovendo intercâmbio artístico com comunidades negras e quilombolas do estado.
Com quase 20 anos de trajetória, a companhia já circulou por países como Alemanha, Bolívia e Bulgária, e chega ao Amapá com apoio da Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna – Ministério da Cultura, trazendo um projeto que une arte, ancestralidade e escuta dos territórios.
“O Amapá é um território novo para a companhia. Nunca estivemos aqui antes, e isso torna essa experiência ainda mais significativa. É uma oportunidade de troca e de encontro com culturas negras que carregam saberes potentes e próprios da região amazônica”, afirma João Nascimento, diretor e fundador da Cia Treme Terra.
Intercâmbio artístico e afetivo
A circulação da companhia pelo Norte do país já passou pelo Pará (Belém e Marajó), e depois segue para o Acre. No Amapá, o grupo promove apresentações em comunidades quilombolas e espaços culturais, como o Quilombo do Patuazinho (Oiapoque), além de ações formativas voltadas à população local e artistas negros.
Terreiro Urbano, espetáculo criado em 2011, propõe uma releitura contemporânea dos rituais das religiões de matriz africana, ativando os arquétipos dos orixás como símbolo de resistência e cura. Já o documentário Danças Negras, resultado de oito anos de pesquisa, reúne grandes nomes das artes do corpo e do movimento negro, como Makota Valdina, Mestre Lumumba e Kabengele Munanga.
As oficinas gratuitas de dança negra contemporânea integram a programação com foco na partilha de saberes corporais afro-diaspóricos. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas online pelo link: Formulário de Inscrição – Oficinas Treme Terra Amapá
SERVIÇO – Programação completa da Cia Treme Terra no Amapá
Entrada gratuita em todas as atividades
CALÇOENE (AP)
31/08 – Espetáculo Terreiro Urbano
19h – Espaço Verde
01/09
16h – Oficina de Dança Negra Contemporânea
18h – Exibição do documentário Danças Negras
Espaço Verde
OIAPOQUE (AP)
03/09 – Espetáculo Terreiro Urbano
18h – Quilombo do Patuazinho
MACAPÁ (AP)
05/09 – Exibição do documentário Danças Negras
15h – Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
06/09 – Oficina de Dança Negra Contemporânea
16h – Espaço UNA
08 e 09/09 – Espetáculo Terreiro Urbano
19h – Espaço Cangapé
Acompanhe a programação e atualizações pelo Instagram: @ciatremeterra