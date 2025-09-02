Sebrae sedia workshop regional sobre inclusão produtiva em territórios vulneráveis nesta terça (2)

Evento apresenta resultados de pesquisa nacional e discute estratégias para ampliar geração de renda e empreendedorismo nas periferias da Região Norte

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) recebe do Workshop “Propondo caminhos para a Inclusão Produtiva em territórios vulneráveis”, que ocorre nesta terça-feira (2), na sede da instituição, na Sala do Conhecimento, das 8h às 13h. A iniciativa integra uma série de encontros regionais promovidos pelo Sebrae Nacional para discutir soluções voltadas à geração de trabalho e renda em comunidades em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a diretora superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a iniciativa busca transformar dados e estudos em políticas efetivas que fortaleçam a atuação da entidade em todo o país. “A inclusão é um eixo estratégico para o Sebrae. O workshop nos permite analisar cenários reais, a partir de pesquisas feitas diretamente nas comunidades, e construir ações concretas que impactam empreendedores e promovam políticas públicas nos municípios”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Pesquisa

Durante o workshop, o Sebrae Nacional, em parceria com o Instituto Locomotiva, apresenta os resultados da pesquisa ‘Empreendedorismo nas Favelas da Região Norte’, que mapeou o perfil de empreendedores formais e informais que atuam em territórios periféricos, identificando desafios, possíveis oportunidades e necessidades para empreender.

O levantamento da pesquisa foi feito através da metodologia exclusiva ‘Data Favela’, que consiste em coletar dados sobre hábitos, costumes, visualizações e comportamentos dos moradores para identificar oportunidades de negócio, com objetivo de combater preconceito e promover o reconhecimento da força desses territórios. Uma parte importante desse método é entender o comportamento de consumo dos moradores dessas regiões, identificando tendências e marcas desejadas.

Participação

A programação reúne gestores públicos da assistência social, representantes de organizações da sociedade civil e parceiros estratégicos. O encontro marca o início de uma agenda nacional de debates, que terá como base o Programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae voltada a transformar os municípios por meio da melhoria do ambiente de negócios, fomento ao empreendedorismo e dinamização da economia local.

Coordenação

A iniciativa é coordenada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT) do Sebrae, Célia Cardoso; e pela analista do Sebrae no Amapá, Araúna Almeida.

Parceiros

A ação tem como parceiros o Sebrae Nacional e o Instituto Locomotiva que foram responsáveis pela pesquisa. A expectativa é que a edição no Amapá seja um marco para a Região Norte, consolidando um espaço de troca de experiências e construção coletiva de estratégias que promovam inclusão, inovação e desenvolvimento sustentável.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita através de formulário eletrônico, no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-1IZP4zvSdOrIdr0W3iTOj5QF1ILxZxpX_EnrMoyprbROg/viewform.

Programação

Data: 2.9.2025 – Terça-Feira

Local: Sede do Sebrae – Sala do Conhecimento

Hora: 8h – Abertura

Palestra: “Caminhos para incluir: a estratégia do Sebrae de inclusão socioprodutiva”

Palestrante: Gestora Nacional de Inclusão Socioprodutiva do Sebrae – Helena Rego

Hora: 8h30

Oficina Regional: “Propondo Caminhos para Inclusão Produtiva em Territórios Vulneráveis”

Ministrantes: Gerente de Pesquisa Instituto Locomotiva (Carolina Tonussi) e a Analista Sênior Instituto Locomotiva (Nina de Oliveira)

Hora: 9h às 14h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

