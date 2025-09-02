Sebrae sedia workshop regional sobre inclusão produtiva em territórios vulneráveis nesta terça (2)
Evento apresenta resultados de pesquisa nacional e discute estratégias para ampliar geração de renda e empreendedorismo nas periferias da Região Norte
Maria Cândida Ferreira
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) recebe do Workshop “Propondo caminhos para a Inclusão Produtiva em territórios vulneráveis”, que ocorre nesta terça-feira (2), na sede da instituição, na Sala do Conhecimento, das 8h às 13h. A iniciativa integra uma série de encontros regionais promovidos pelo Sebrae Nacional para discutir soluções voltadas à geração de trabalho e renda em comunidades em situação de vulnerabilidade.
De acordo com a diretora superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a iniciativa busca transformar dados e estudos em políticas efetivas que fortaleçam a atuação da entidade em todo o país. “A inclusão é um eixo estratégico para o Sebrae. O workshop nos permite analisar cenários reais, a partir de pesquisas feitas diretamente nas comunidades, e construir ações concretas que impactam empreendedores e promovam políticas públicas nos municípios”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.
Pesquisa
Durante o workshop, o Sebrae Nacional, em parceria com o Instituto Locomotiva, apresenta os resultados da pesquisa ‘Empreendedorismo nas Favelas da Região Norte’, que mapeou o perfil de empreendedores formais e informais que atuam em territórios periféricos, identificando desafios, possíveis oportunidades e necessidades para empreender.
O levantamento da pesquisa foi feito através da metodologia exclusiva ‘Data Favela’, que consiste em coletar dados sobre hábitos, costumes, visualizações e comportamentos dos moradores para identificar oportunidades de negócio, com objetivo de combater preconceito e promover o reconhecimento da força desses territórios. Uma parte importante desse método é entender o comportamento de consumo dos moradores dessas regiões, identificando tendências e marcas desejadas.
Participação
A programação reúne gestores públicos da assistência social, representantes de organizações da sociedade civil e parceiros estratégicos. O encontro marca o início de uma agenda nacional de debates, que terá como base o Programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae voltada a transformar os municípios por meio da melhoria do ambiente de negócios, fomento ao empreendedorismo e dinamização da economia local.
Coordenação
A iniciativa é coordenada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT) do Sebrae, Célia Cardoso; e pela analista do Sebrae no Amapá, Araúna Almeida.
Parceiros
A ação tem como parceiros o Sebrae Nacional e o Instituto Locomotiva que foram responsáveis pela pesquisa. A expectativa é que a edição no Amapá seja um marco para a Região Norte, consolidando um espaço de troca de experiências e construção coletiva de estratégias que promovam inclusão, inovação e desenvolvimento sustentável.
Inscrição
Os interessados podem se inscrever de forma gratuita através de formulário eletrônico, no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-1IZP4zvSdOrIdr0W3iTOj5QF1ILxZxpX_EnrMoyprbROg/viewform.
Programação
Data: 2.9.2025 – Terça-Feira
Local: Sede do Sebrae – Sala do Conhecimento
Hora: 8h – Abertura
Palestra: “Caminhos para incluir: a estratégia do Sebrae de inclusão socioprodutiva”
Palestrante: Gestora Nacional de Inclusão Socioprodutiva do Sebrae – Helena Rego
Hora: 8h30
Oficina Regional: “Propondo Caminhos para Inclusão Produtiva em Territórios Vulneráveis”
Ministrantes: Gerente de Pesquisa Instituto Locomotiva (Carolina Tonussi) e a Analista Sênior Instituto Locomotiva (Nina de Oliveira)
Hora: 9h às 14h.
