Com aprovação de 88,5% do público, Governo do Estado divulga dados gerais da 54ª Expofeira do Amapá e consolida maior feira de negócios da Amazônia

O Governo do Estado divulga nesta terça-feira, 9, diversos dados sobre a 54ª Expofeira do Amapá, que em números mostra a consolidação do evento como a maior edição da história, superando a de 2024 tanto em público quanto em aprovação popular. As avaliações foram realizadas pelo Instituto Opinião, que apresentou questionários aos visitantes no período de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Entre os dados divulgados, está a aprovação de 88,5% do público entrevistado sobre a Expofeira de 2025. Além disso, 98,6% avaliaram como adequada ou muito adequada a decisão do Governo do Estado de retomar a maior feira de negócios da Amazônia.

Outro número do evento de 2025 é que 56,6% dos entrevistados consideraram a 54ª edição da Expofeira melhor que a anterior, contra 39% que preferiram a de 2024. Ainda conforme os dados, para 56,3% do público as atrações artísticas foram a melhor parte, seguida das apresentações culturais, com 43%, e a organização e estrutura, que ficou com 32,4%.

De acordo ainda com os levantamentos, para 52,56% dos entrevistados, geração de oportunidades de negócios é a principal marca que a Expofeira deixa para o Amapá.

54ª Expofeira do Amapá se consolida como maior centro de negócios verdes e oportunidades da Amazônia ao alcançar 2,2 mi de visitantes

No último domingo, 8, o Governo do Amapá já havia divulgado os números parciais de visitantes e veículos, nos oito dias de evento. Nesta quarta-feira, 10, o governador Clécio Luís, com secretários de Estado, apresentará o balanço geral da 54ª Expofeira do Amapá no Espaço Nuance Eventos, na Rua Jovino Dinoá, n.º 4570, bairro Beirol, em Macapá.

A pesquisa foi realizada com 900 frequentadores, a margem de erro é de 3,5% e a confiabilidade de 95%.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá iniciou no sábado, 30 de agosto, e seguiu até o domingo, 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento foi a maior edição da história, com uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia marca a geração histórica de 100.870 mil empregos formais no estado. São 20.637 mil novos empregados desde janeiro de 2023, um crescimento de 25% em dois anos e sete meses de gestão.

A programação foi diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também foram ampliadas. A feira sediou ainda a 1ª ExpoAmazônia, em preparação do Amapá para a COP30 com destaque ao potencial do estado no desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Goés, e da Cervejaria Império, a programação também recebeu shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

