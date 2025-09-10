quarta-feira, setembro 10, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEconomiaNegócios

Com aprovação de 88,5% do público, Governo do Estado divulga dados gerais da 54ª Expofeira do Amapá e consolida maior feira de negócios da Amazônia

Livia Almeida

As avaliações foram realizadas pelo Instituto Opinião, que apresentou questionários ao público visitante de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

O Governo do Estado divulga nesta terça-feira, 9, diversos dados sobre a 54ª Expofeira do Amapá, que em números mostra a consolidação do evento como a maior edição da história, superando a de 2024 tanto em público quanto em aprovação popular. As avaliações foram realizadas pelo Instituto Opinião, que apresentou questionários aos visitantes no período de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Entre os dados divulgados, está a aprovação de 88,5% do público entrevistado sobre a Expofeira de 2025. Além disso, 98,6% avaliaram como adequada ou muito adequada a decisão do Governo do Estado de retomar a maior feira de negócios da Amazônia.

Outro número do evento de 2025 é que 56,6% dos entrevistados consideraram a 54ª edição da Expofeira melhor que a anterior, contra 39% que preferiram a de 2024. Ainda conforme os dados, para 56,3% do público as atrações artísticas foram a melhor parte, seguida das apresentações culturais, com 43%, e a organização e estrutura, que ficou com 32,4%.

De acordo ainda com os levantamentos, para 52,56% dos entrevistados, geração de oportunidades de negócios é a principal marca que a Expofeira deixa para o Amapá.

54ª Expofeira do Amapá se consolida como maior centro de negócios verdes e oportunidades da Amazônia ao alcançar 2,2 mi de visitantes

No último domingo, 8, o Governo do Amapá já havia divulgado os números parciais de visitantes e veículos, nos oito dias de evento. Nesta quarta-feira, 10, o governador Clécio Luís, com secretários de Estado, apresentará o balanço geral da 54ª Expofeira do Amapá no Espaço Nuance Eventos, na Rua Jovino Dinoá, n.º 4570, bairro Beirol, em Macapá.

A pesquisa foi realizada com 900 frequentadores, a margem de erro é de 3,5% e a confiabilidade de 95%.

A maior Expofeira de todos os tempos. Pra movimentar o Amapá!

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá iniciou no sábado, 30 de agosto, e seguiu até o domingo, 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento foi a maior edição da história, com uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia marca a geração histórica de 100.870 mil empregos formais no estado. São 20.637 mil novos empregados desde janeiro de 2023, um crescimento de 25% em dois anos e sete meses de gestão.

A programação foi diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também foram ampliadas. A feira sediou ainda a 1ª ExpoAmazônia, em preparação do Amapá para a COP30 com destaque ao potencial do estado no desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Goés, e da Cervejaria Império, a programação também recebeu shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

BC fará intervenção para conter dólar

Livia Almeida

MPF recorre de sentença que beneficiou grupo americano Sambazon acusado de biopirataria do açaí

Chico Terra

Vem aí Sesc Geek Amapá

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.