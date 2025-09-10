Com políticas eficientes de Segurança Pública, Amapá registra queda histórica nos índices de roubos entre 2022 e 2025

Dados apontam uma queda acumulada de 66,85% em 2025, quando comparado ao mesmo período de 2022. Dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

O Amapá apresentou uma redução expressiva nos indicadores de registros de ocorrências de roubo entre janeiro e agosto nos últimos quatro anos. Os dados apontam uma queda acumulada de 66,85% em 2025, quando comparado ao mesmo período de 2022.

A trajetória de redução tem sido contínua desde o início da atual gestão. Em 2023, a queda foi de 26,92% em relação a 2022. Já em 2024, os índices mantiveram a tendência de diminuição, com recuo de 21,40% frente a 2023. Neste ano, de janeiro a agosto de 2025, os números mostram nova redução, desta vez de 42,28% em comparação com o mesmo período de 2024.

Os dados são do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), plataforma integrada e desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que consolida e disponibiliza dados oficiais de segurança em todo o Brasil.

Compondo as políticas de proteção ao cidadão e combate à criminalidade, o Governo do Amapá reforçou a importância do trabalho integrado das instituições que compõem a segurança pública do Estado. Para o gestor da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), esta iniciativa, além dos investimentos gerais da gestão do governador Clécio Luís na segurança, foi um dos diferenciais para o resultado positivo do Amapá perante o Brasil.

“Esses números positivos reforçam o avanço do Amapá no fortalecimento das políticas públicas de segurança do Governo do Estado, principalmente com o trabalho integrado das forças de segurança e os investimentos em servidores e equipamentos para o enfrentamento à criminalidade nos últimos anos. Temos ainda operações de segurança, o monitoramento constante dos índices criminais e a atuação eficaz do sistema prisional e dos setores de inteligência que têm contribuído para que o Estado avance cada vez mais no combate à criminalidade e ofereça mais tranquilidade para a sociedade”, destacou Daniel Marsili, secretário de Segurança Pública.

Reconhecimento nacional

Em junho deste ano foi divulgado pelo Ministério da Justiça, o Mapa da Segurança Pública 2025, que reconhece os avanços significativos que o Amapá tem conquistado no combate ao crime e aos grupos criminosos.

Redução dos crimes violentos (homicídios dolosos)

Segundo os dados divulgados no Mapa da Segurança Pública, o Amapá pontua como uma das unidades da Federação que mais ganhou destaque na redução dos números de crimes violentos. O relatório do Ministério da Justiça, que tem como anos-base 2023 e 2024, mostra que o estado teve uma redução de ?28,71% nos homicídios dolosos, ficando positivamente bem acima da média brasileira, que foi de ?6.33%.

Essa foi uma das maiores quedas percentuais da Região Norte e uma das mais expressivas do país. Em números absolutos, foram 216 homicídios dolosos em 2024, a quarta menor quantidade do Brasil, contra 303, em 2023.

Redução dos crimes de latrocínio

Um dos atos ilícitos mais cruéis na sociedade, o latrocínio, roubo seguido de morte, considerado crime hediondo, também mostrou queda de casos, com a redução de ?69,23%, sendo o Amapá, o quarto estado no Brasil com a maior taxa de redução. Foram 4 latrocínios em 2024, a segunda menor quantidade do Brasil, contra 13, em 2023. O Ministério da Justiça informou que neste tipo de delito, nenhuma mulher foi vítima.

Redução dos crimes de lesão corporal

Outro ponto de relevância para o Amapá foi a redução em ?81,25% nas ocorrências de lesão corporal seguida de morte, sendo o Estado no Brasil com a maior taxa de redução nesses crimes. A média no Brasil ficou em +22,93%, em relação a 2023. No estado foram registradas 3 lesões corporais seguidas de morte no ano passado, contra 16, em 2023.

Agência de Notícias do Amapá

