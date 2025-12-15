Centro Cultural Banco da Amazônia recebe inscrições de projetos de ocupação até 15 de dezembro

O prazo foi prorrogado. Edital prevê recursos de R$ 5 milhões para programas que serão apresentados entre abril de 2026 e abril de 2027

O prazo para a inscrição de projetos de ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia foi prorrogado. Os artistas interessados em participar do edital poderão apresentar suas propostas até o dia 15 de dezembro de 2025.

O edital de ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia tem amplitude nacional. Com R$ 5 milhões destinados a Pessoas Jurídicas, o programa contempla projetos que serão apresentados entre abril de 2026 e abril de 2027, com incentivos de até R$ 500 mil para Artes Visuais e até R$ 200 mil para Música e Artes Cênicas.

O certame busca reconhecer a diversidade cultural brasileira, com atenção especial às expressões das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas. As iniciativas selecionadas devem promover acessibilidade, além de ações sociais e ambientais que dialoguem com o território.

Segundo a Gerente Executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, a prorrogação do prazo tem o objetivo de atender à grande demanda. O edital previa inscrições até 28 de novembro.

Ruth Helena destacou que o Centro Cultural reafirma o compromisso do Banco da Amazônia de ser um agente de transformação da economia e da cultura. “Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, afirmou.

Inaugurado em outubro, o Centro Cultural Banco da Amazônia está com três exposições em cartaz: “Mandela – Ícone Mundial de Reconciliação”, “Habitar a Floresta” e “Clima: o Novo Anormal”. São três galerias localizadas no prédio da avenida Presidente Vargas com a rua Carlos Gomes, na praça da República, região central de Belém

Com quatro mil metros quadrados, adaptados para o funcionamento de três galerias, biblioteca, minilab de inteligência artificial, seis salas de oficina, restaurante e café, o Centro Cultural Banco da Amazônia é o primeiro equipamento cultural da região amazônica vinculado a uma instituição financeira de economia mista do Governo Federal.

SERVIÇO

Edital de Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia.

Inscrições: até 15 de dezembro de 2025.

Edital completo, requisitos e formulário de inscrição estão disponíveis no portal oficial do Banco da Amazônia, nos endereços: https://www.bancoamazonia.com.br/patrocinio e https://www.bancoamazonia.com.br/centrocultural.

Fotos: Nailana Thely

Assessoria de Imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

