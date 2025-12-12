20º FIM: Mostra “Fôlego!”, vitrine máxima do cinema amapaense continua nesta sexta-feira (12)
Filmes em exibição nos dias 11 e 12, concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual, nas categorias ficção e documentário, reforçando a potência criativa do audiovisual do Amapá
A programação da 20ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM) segue a todo vapor. A Mostra Fôlego!, começou na noite de ontem (11), com exibições de curtas de ficção, e continua nesta sexta-feira (12), com os dilmes da categoria Documentário.
A mostra é gratuita e acontece em um cinema no centro de Macapá.
A Fôlego! é o ponto alto do evento e a única mostra competitiva do festival, dedicada exclusivamente às produções amapaenses. Nesta edição, o público poderá assistir a 12 curtas de ficção e 8 documentários, todos concorrendo ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual.
No vocabulário amapaense, “Fôlego!” expressa espanto e admiração — exatamente o impacto que a mostra provoca ao revelar identidades, memórias e modos de existir na Amazônia. A janela de exibição fortalece a circulação da produção local e aproxima o público das narrativas que refletem a diversidade e a inventividade do audiovisual amapaense.
Votação popular e Júri Técnico
O público presente participa da escolha do Prêmio Gengibirra de Audiovisual, que conta também com o Júri Técnico formado por profissionais da cadeia produtiva do cinema nacional.
Os espectadores receberão uma cédula de votação antes do início do primeiro filme da mostra. Apenas os votos entregues após a exibição do último filme da categoria, serão contabilizados.
O projeto é realizado com apoio dos editais SECULT/AP EDITAL PNAB nº 001/2024 e FUMCULT/AP EDITAL PNAB nº 04/2024, financiados pela Lei da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal.
FILMES SELECIONADOS – MOSTRA FÔLEGO!
Ficção (Classificação: 16 anos)
- As flores e as dores que ele me deu — Dir.: Gabriel Yared; Lucas Carvalho
- Abrigo — Dir.: Mario Melanin
- A Nossa Turma — Dir.: Billy Float
- Bandida Braba — Dir.: Rayane Penha
- Luz que Nunca Apaga — Dir.: Hiara Maína
- Du Norte — Dir.: Artur Mendes Costa
- 1989 — Dir.: Amanda da Silva Maués
- Suja — Dir.: Adna Selvage; Sereia Caranguejo
- Katarina — Dir.: Marina Brito
- Pequeno e as Ilhas Invisíveis — Dir.: João Uchôa
- Lovezinho Tucuju — Dir.: Irlan Paixão
- Solo Agridoce — Dir.: Jéssica Thaís
Documentário (Classificação: 12 anos)
- As Ruas e Águas de Macapá Também Correm nas Minhas Veias — Dir.: Muximba
- A Travessia — Dir.: Pedro Moutinho Junior
- Narrativas Orais Mazaganenses – O Cachorro Guardião do Ouro — Dir.: Yury Gonçalves dos Reis
- Nossa Literatura: um breve relato da conjuntura literária pós-pandemia — Dir.: Pat Andrade
- Condenadas – Pena: Saudade — Dir.: Ingra Tadaiesky; Rogério Lameira
- As Mulheres do Rio Maniva — Dir.: Rita de Cássia
- Dissociação — Dir.: Aline Rabelo
- Da Imaginação à Matéria — Dir.: Jyjy Nunes
Serviço
Mostra Fôlego! Documentário – 20º Festival Imagem-Movimento
12 de dezembro
Hora: 18h30
Local: Movieland — Av. Presidente Vargas, 341, Centro
Mais informações nas redes oficiais do FIM @festivalfim e portal festivalfim.com
Texto e fotos: Mary Paes
Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950