20º FIM: Mostra “Fôlego!”, vitrine máxima do cinema amapaense continua nesta sexta-feira (12)

Filmes em exibição nos dias 11 e 12, concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual, nas categorias ficção e documentário, reforçando a potência criativa do audiovisual do Amapá

A programação da 20ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM) segue a todo vapor. A Mostra Fôlego!, começou na noite de ontem (11), com exibições de curtas de ficção, e continua nesta sexta-feira (12), com os dilmes da categoria Documentário.

A mostra é gratuita e acontece em um cinema no centro de Macapá.

A Fôlego! é o ponto alto do evento e a única mostra competitiva do festival, dedicada exclusivamente às produções amapaenses. Nesta edição, o público poderá assistir a 12 curtas de ficção e 8 documentários, todos concorrendo ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual.

No vocabulário amapaense, “Fôlego!” expressa espanto e admiração — exatamente o impacto que a mostra provoca ao revelar identidades, memórias e modos de existir na Amazônia. A janela de exibição fortalece a circulação da produção local e aproxima o público das narrativas que refletem a diversidade e a inventividade do audiovisual amapaense.

Votação popular e Júri Técnico

O público presente participa da escolha do Prêmio Gengibirra de Audiovisual, que conta também com o Júri Técnico formado por profissionais da cadeia produtiva do cinema nacional.

Os espectadores receberão uma cédula de votação antes do início do primeiro filme da mostra. Apenas os votos entregues após a exibição do último filme da categoria, serão contabilizados.

O projeto é realizado com apoio dos editais SECULT/AP EDITAL PNAB nº 001/2024 e FUMCULT/AP EDITAL PNAB nº 04/2024, financiados pela Lei da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal.

FILMES SELECIONADOS – MOSTRA FÔLEGO!

Ficção (Classificação: 16 anos)

As flores e as dores que ele me deu — Dir.: Gabriel Yared; Lucas Carvalho

Abrigo — Dir.: Mario Melanin

A Nossa Turma — Dir.: Billy Float

Bandida Braba — Dir.: Rayane Penha

Luz que Nunca Apaga — Dir.: Hiara Maína

Du Norte — Dir.: Artur Mendes Costa

1989 — Dir.: Amanda da Silva Maués

Suja — Dir.: Adna Selvage; Sereia Caranguejo

Katarina — Dir.: Marina Brito

Pequeno e as Ilhas Invisíveis — Dir.: João Uchôa

Lovezinho Tucuju — Dir.: Irlan Paixão

Solo Agridoce — Dir.: Jéssica Thaís

Documentário (Classificação: 12 anos)

As Ruas e Águas de Macapá Também Correm nas Minhas Veias — Dir.: Muximba

A Travessia — Dir.: Pedro Moutinho Junior

Narrativas Orais Mazaganenses – O Cachorro Guardião do Ouro — Dir.: Yury Gonçalves dos Reis

Nossa Literatura: um breve relato da conjuntura literária pós-pandemia — Dir.: Pat Andrade

Condenadas – Pena: Saudade — Dir.: Ingra Tadaiesky; Rogério Lameira

As Mulheres do Rio Maniva — Dir.: Rita de Cássia

Dissociação — Dir.: Aline Rabelo

Da Imaginação à Matéria — Dir.: Jyjy Nunes

Serviço

Mostra Fôlego! Documentário – 20º Festival Imagem-Movimento

12 de dezembro

Hora: 18h30

Local: Movieland — Av. Presidente Vargas, 341, Centro

Mais informações nas redes oficiais do FIM @festivalfim e portal festivalfim.com

Texto e fotos: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

