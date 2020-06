Fies 2020.2: mantenedoras de ensino superior podem cadastrar vagas até 23 de junho

Os processos seletivos do Fies 2020.2 passam a ser independentes dos processos seletivos do P-Fies

Mantenedoras de instituições de ensino superior têm até o dia 23 de junho para manifestarem interesse em ofertar vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2020. Conforme o MEC, todos os procedimentos necessários à emissão e à assinatura do Termo de Participação por parte das mantenedoras deverão ser realizados exclusivamente por meio do sistema informatizado do Fies (SisFies), disponível no endereço eletrônico http://fiesoferta.mec.gov.br/.

A partir desta edição os processos seletivos do Fies passam a ser independentes dos processos seletivos do P-Fies, que passa a ser regido por instrumento normativo próprio.

Após os procedimentos realizados por parte das mantenedoras de instituições de ensino superior, o MEC selecionará as vagas a serem ofertadas para, então, começar o período de inscrição dos estudantes e a classificação e pré-seleção dos candidatos.

Para o envio de documentação e interação com os estudantes, as mantenedoras deverão disponibilizar um meio digital e sistema eletrônico apropriado. Com a anuência das instituições de ensino e bancárias, o estudante poderá ser dispensado de comparecer presencialmente para a assinatura de documentos referentes ao contrato de financiamento do Fies.

O diretor de Políticas e Programas da Educação Superior, Edimilson Costa Silva, pontua que “essas medidas possibilitarão, inclusive, o cumprimento das regras de isolamento social estabelecidas em diferentes localidades do país”.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

