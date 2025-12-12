Zwanga Fashion Week 2025 encerra edição histórica e fortalece economia criativa amazônica

Evento fortalece a economia criativa amazônica e reafirma a moda afroperiférica como potência nacional

O Zwanga Fashion Week 2025 finaliza sua primeira edição deixando um legado cultural, social e econômico para a moda brasileira e para os territórios amazônicos. Durante cinco dias, quilombos, comunidades ribeirinhas e periferias se tornaram passarelas vivas, revelando ao país — e ao mundo — que a inovação nasce das margens, do pertencimento e das histórias de quem transforma cotidiano em arte.

Impacto econômico direto nas comunidades

Um dos destaques desta edição foi o fortalecimento da economia local nos territórios visitados. O evento estimulou o comércio regional, ampliou a venda de artesanatos e impulsionou o consumo de produtos e serviços oferecidos por empreendedoras negras, ribeirinhas, quilombolas e periféricas.

As feiras e espaços de exposição criados em cada território atraíram público, geraram renda imediata e deixaram um ciclo econômico ativo que permanece mesmo após o encerramento da programação. A economia criativa amazônica ganhou visibilidade e reconhecimento, reforçando que investir nas margens é também promover desenvolvimento sustentável.

Moda como território, memória e futuro

A grandiosidade do Zwanga Fashion Week não esteve apenas nos desfiles ou no público alcançado, mas na potência simbólica de ocupar e valorizar espaços historicamente invisibilizados.

Cada apresentação celebrou identidades, ancestralidades e corpos livres, consolidando a moda afroperiférica como uma força plural, sofisticada e profundamente conectada às raízes brasileiras. A edição mostrou que a Amazônia não segue tendências — ela cria e redefine o centro da moda nacional.

Sementes para as próximas gerações

Encerrar esta edição não significa concluir um ciclo, mas abrir caminhos. O Zwanga Fashion Week deixa redes fortalecidas, novos negócios impulsionados e inspira futuras gerações de estilistas, modelos e artistas emergentes dos quilombos, beiras de rio e periferias.

O evento reafirma o direito dessas comunidades de ocupar espaços que sempre lhes foram negados — inclusive o protagonismo na moda.

O Zwanga Fashion Week 2025 termina tão potente quanto começou: revolucionário, plural e profundamente transformador. Um marco definitivo para a moda brasileira e para a certeza de que o futuro da criação nasce do povo e dos territórios que sempre produziram, mesmo quando não tinham visibilidade.

