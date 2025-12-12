sábado, dezembro 13, 2025
AmapáJustiça

Pessoas atendidas pelo Programa Pop Rua Jud do TJAP se apresentam na Cantata Natalina da CMM

Livia Almeida

Com gesto de cidadania, inclusão e promoção da dignidade humana, homens e mulheres atendidos pelo Programa Pop Rua Jud do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) formaram um coral e se apresentaram na Cantata Natalina da Câmara Municipal de Macapá (CMM), na noite de quarta-feira (10). A iniciativa nasceu de uma parceria institucional entre o Poder Judiciário e o Legislativo Municipal, que transformou um desafio em oportunidade concreta de expressão artística, fortalecimento de vínculos e visibilidade social para pessoas em situação de rua.

A apresentação integrou a programação “DoAção de Natal”, realizada em frente à sede da Câmara. O coral foi composto integralmente por pessoas em vulnerabilidade social, evento inédito no país dentro de uma instituição legislativa. Ao longo de 47 dias, o grupo ensaiou no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Zona Norte (Cejusc Norte) e levou ao público interpretações de “Noite de Paz” e “Pequena Vila de Belém”. A Câmara ofertou o maestro, equipe técnica, estrutura de ensaios e figurino, o que garantiu ao projeto qualidade artística e impacto social.

O coordenador do Pop Rua Jud Amapá, juiz Marconi Pimenta, agradeceu o apoio da CMM e afirmou que o coral expressou mais que música. Para o magistrado, a noite representou um encontro entre dignidade e visibilidade, no qual pessoas antes silenciadas ocuparam um espaço de protagonismo ao cantar diante da comunidade.

O juiz ressaltou que a desigualdade ainda separa a população em situação de rua do restante da sociedade, mas que iniciativas como a Cantata apontam para possibilidades reais de reconstrução de vínculos e retomada de direitos.

“Tribunal de Justiça e Câmara ofereceram palco a pessoas antes invisibilizadas. Elas cantaram com poesia, sob a luz e o olhar de todos, e afirmaram liberdade, igualdade e força de superação. Disseram com suas vozes que possuem lugar de fala e que desejam transformar as próprias histórias”, pontuou o juiz Marconi Pimenta.

O representante estadual da população em situação de rua, Marinaldo Costa, classificou a noite como histórica. Ele afirmou que a apresentação “confirmou a força da arte na autoestima e nas escolhas pessoais dos participantes, que se dedicaram com disciplina e responsabilidade ao projeto”. Costa também registrou a emoção do grupo ao subir ao palco e superar barreiras impostas pela exclusão social.

Mais sobre o Programa Pop Rua Jud Amapá

O Pop Rua Jud Amapá integra a política nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e funciona no Cejusc Norte. O programa aproxima o Judiciário da população em situação de rua, assegura atendimento humanizado, facilita o acesso à justiça, oferece emissão de documentos, registra demandas urgentes e articula encaminhamentos para serviços públicos essenciais. A iniciativa garante voz, escolhas e dignidade às pessoas em vulnerabilidade extrema, com atuação integrada entre diferentes áreas e políticas de proteção social.

Reconhecimento nacional e ações do Pop Rua Jud Amapá

Referência nacional, o Pop Rua Jud Amapá recebeu, em 2023, o Prêmio Innovare na categoria Tribunal. Em 2024, conquistou o 1º lugar no Prêmio CNJ de Boas Práticas com o projeto “Sexta Restaurativa Pop Rua Jud” e obteve menção honrosa com o “Cejusc Pop Rua Jud”. Em 2025, alcançou o 2º Prêmio de Responsabilidade Social do CNJ com o projeto “Pop Rua Jud: Mãos ao Trabalho”, que incentiva a reinserção profissional. Entre as ações do programa estão buscas ativas, emissão de documentos, acesso célere à Justiça e encaminhamentos para serviços públicos essenciais.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares

Fotos: Jean Silva

