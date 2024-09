MP Eleitoral promove seminário Atuação Policial no Contexto das Eleições 2024

Evento voltado às forças policiais atuantes no Amapá ocorre na tarde desta quarta-feira (4)

Com o objetivo de debater a segurança pública e a atuação das forças policiais durante o período eleitoral, o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) no Amapá promove o seminário Atuação Policial no Contexto das Eleições 2024. O evento, voltado exclusivamente a integrantes das polícias que atuam no estado, será realizado no Auditório da Polícia Federal, em Macapá, nesta quarta-feira, 4 de setembro.

A programação terá início às 13h30 e o encerramento está previsto para às 18h. Devem compor a mesa de abertura, a procuradora regional Eleitoral no Amapá, Sarah Teresa Cavalcanti de Britto, o superintendente da PF no Amapá, Vitor Soares, e o promotor eleitoral Ricardo Crispino. Confirmaram presença integrantes das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar.

O promotor de Justiça Fabiano Castanho vai abordar o tema Coleta de Provas e Cadeia de Custódia. Os delegados da Polícia Federal Dalton Marinho e Taylane Souza farão palestra sobre flagrante, abordagem policial e principais crimes eleitorais. Leonardo Chaves, assessor do MP Eleitoral, falará sobre o fluxo de comunicação entre a autoridade policial e o Ministério Público.

Convite à imprensa

Seminário Atuação Policial no Contexto das Eleições 2024

Data: quarta-feira, 4 de setembro

Local: auditório da Superintendência da Polícia Federal

Endereço: Rua Jonathan Bezerra, nº 1713, bairro Infraero, Macapá (AP)Sugestão de fonte: procuradora regional Eleitoral Sarah Teresa Cavalcanti de Britto

