Com entrada gratuita todas as terças-feiras, amapaenses lotam o Bioparque da Amazônia

Com entrada gratuita todas as terças-feiras, amapaenses lotaram o Bioparque da Amazônia, cerca de 3 mil pessoas visitaram o espaço neste dia. Durante o fim de semana, o complexo bateu recorde de público e, desde a reabertura, que ocorreu na última sexta-feira, 25, os números aumentam e 18 mil pessoas já passaram pelo novo espaço.

Trilhas, redários, lanchonete e interação com os animais não faltaram para quem resolveu tirar a terça-feira para conhecer o mais novo espaço de lazer da cidade de Macapá. Entre árvores e clima amazônico de verão, os visitantes puderam conhecer um pouco sobre a fauna e flora presentes no espaço.

“Eu vi a inauguração do parque no Jornal Nacional e, para mim, é uma satisfação terem conseguido recuperar a área, já que era muito triste passar por aqui e ver tudo abandonado. Realmente, está maravilhoso. Estou encantada!”, disse Fátima Lobato, amapaense que mora no Rio de Janeiro há 20 anos.

O Bioparque também tem sido uma opção de lazer para famílias com crianças. Brinquedos disponíveis próximos a lanchonetes, balanços com acessibilidade e áreas livres para correr têm despertado o interesse de pais, que resolveram trazer seus pequenos para passear no espaço.

Por uma decisão do prefeito de Macapá, Clécio Luís, a população teve acesso de forma gratuita no sábado e domingo. “Estou adorando, é realmente mais uma opção de passeio na cidade. Agora, ao invés de levar meu filho em parque fechado, passarei a trazer ele aqui, faz bem para ele e para a gente”, pontuou Ana Rute, mãe do pequeno Gabriel.

Fim de semana

Segundo Richard Madureira, diretor do Bioparque da Amazônia, cerca de 18 mil pessoas passaram pelo parque no primeiro fim de semana após a reinauguração. O Complexo recebeu famílias, jovens, idosos e turistas em busca de interação com a natureza em um ambiente reformado e construído para proporcionar a experiência de forma completa, sem agredir fauna e flora.

“Tivemos no domingo o maior fluxo de visitantes. Foram pessoas que vieram passear e também visitaram a exposição Biodiversidades da Amazônia, realizada por acadêmicos da Universidade do Estado do Amapá e Instituto de Pesquisas Científicas Tecnológicas do Amapá, totalizando só na exposição três mil visitas”, pontuou.

Os dias de visitação no Bioparque serão sempre de terça a domingo, das 9h às 17h. Às terças-feiras, a entrada é de graça para todos. Às segundas, o espaço ficará fechado para manutenção.

