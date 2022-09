SESI e SENAI Amapá abrem processo de seleção em Macapá, Santana e no Vale do Jari 

O SESI e o SENAI Amapá estão com vagas de emprego abertas em Macapá, Santana e no Vale do Jari. As oportunidades são para 5 áreas de trabalho nas áreas de segurança do trabalho, tecnologia da informação, serviços gerais, professor de matemática e técnico operacional graduado em qualquer licenciatura plena. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na plataforma empregare.com no período de 3 a 7 de setembro.

Os interessados devem acessar o site (clique aqui) para visualizar os comunicados de cada vaga. Os selecionados terão direito a plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte e universidade corporativa. A contratação dos aprovados ocorrerá pelo regime celetista, e será realizada de acordo com a necessidade das instituições.

A seleção é composta por cinco fases, nas quais os candidatos recebem pontuações conforme o edital. Já os resultados das etapas e o final serão publicados nos sites do SESI (ap.sesi.org.br) e do SENAI (ap.senai.br) contendo a lista conforme a ordem classificatória.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a contar da publicação dos comunicados de seleção. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo e-mail [email protected].

