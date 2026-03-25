Iniciativa do Sebrae leva educação empreendedora para escolas de Pracuúba e Tartarugalzinho

Entrega de 4.912 livros do JEPP será aplicada no ensino fundamental das redes municipais

Por Rafael Carneiro

De Tartarugalzinho

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizou a entrega de 4.912 livros do Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos (JEPP) para as Secretarias de Educação de Pracuúba e Tartarugalzinho, às 14h dos dias 18 e 19 de março em cada município. O objetivo foi fortalecer a educação empreendedora em crianças e adolescentes desde cedo nas instituições de ensino.

O gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae, Maikon Richardson, afirmou que a iniciativa atua no desenvolvimento de habilidades em estudantes desde os primeiros anos, com foco na formação de atitudes ligadas ao empreendedorismo.

“Por meio do JEPP, o Sebrae incentiva competências empreendedoras em crianças e jovens, com estímulo à criatividade, autonomia, planejamento e responsabilidade social”, disse Maikon Richardson.

O material didático é distribuído gratuitamente às escolas para turmas do 1º ao 5º ano, com metodologia aplicada pelos professores em sala de aula. Ao todo, foram entregues 4.912 livros, sendo 1.470 para Pracuúba e 3.442 para Tartarugalzinho.

A secretária de Educação de Pracuúba, Alessandra Santos, destacou a parceria com o Sebrae na inserção do empreendedorismo na rede municipal de ensino, com a chegada de materiais voltados aos estudantes das séries iniciais.

“Os livros chegam para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças e aproximam o empreendedorismo da realidade dos alunos”, disse a secretária Alessandra Santos.

JEPP

O JEPP é uma iniciativa do Sebrae que promove a educação empreendedora no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, com atividades voltadas ao ambiente escolar.

A proposta prepara professores para trabalhar habilidades como criatividade, autonomia e responsabilidade com os alunos, com aplicação prática que costuma resultar em uma feira de empreendedorismo nas escolas.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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