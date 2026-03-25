Carimbó e animação: Mayaná lança álbum visual “Amazônia Resiste!?” neste sábado
O grupo Mayaná lança neste sábado (28), às 20h, no YouTube, o álbum visual Amazônia Resiste!?, que reúne oito músicas autorais em um espetáculo que articula dança, música e animação.
Gravado no Teatro Municipal de Ananindeua, o projeto propõe um diálogo entre o carimbó e o audiovisual. No palco, os elementos tradicionais — tambor, canto e dança — são atravessados por projeções em LED que expandem a narrativa das canções e criam uma experiência visual integrada.
A direção é assinada por Rafaela Aimê e Geraldinho Roots, que tratam a animação como linguagem complementar, não como ruptura. “Não se trata de substituir o tradicional jamais, mas de potencializá-lo. As animações dialogam diretamente com a música e com a dança, criando uma experiência imersiva”, afirma Geraldinho.
Rafaela destaca o caráter coletivo da produção. “Quando a gente vê o trabalho final, entende como a participação de todo mundo foi fundamental. É uma construção conjunta”, diz.
Responsável pela identidade visual e pelas animações, o artista Murilo Savage aponta o desafio de traduzir o carimbó em imagem. “A gente partiu das referências da dança, dos tambores e das músicas para transformar isso em desenho e depois em movimento. Foi um processo longo, mas necessário para chegar ao resultado.”
A proposta do projeto dialoga com uma reflexão recorrente entre mestres da cultura popular sobre permanência e transformação. “O mestre, ele tem que acompanhar a modernidade, embora o mestre no geral seja de uma outra geração, venha de um outro segmento. Naquela época que os mestres nasceram era aquela coisa bem raiz, mas nós temos que estar abertos para a modernidade, no sentido de que a música, não só o carimbó, mas todos os ritmos podem se misturar com outras linguagens artisticas ”, afirma Mestre Luiz Pontes.
Trajetória
Criado em 2005, em Ananindeua, o Grupo de Manifestações Culturais Mayaná surgiu na Escola Eneida de Moraes, no conjunto Júlia Seffer. Em 2025, completa 20 anos de atuação, com trabalhos voltados à valorização do carimbó e da cultura amazônica.
O álbum visual Amazônia Resiste!? será disponibilizado gratuitamente no YouTube, com estreia marcada para este sábado. O público já pode ativar o lembrete para acompanhar o lançamento.
28 de março, às 20h
Ative o lembrete: https://youtu.be/rSPgX1WsZGI?si=7CiTtaF2BsNEQtlO
Instagram: @grupo.mayana
Ficha técnica
Direção: Rafaela Aimê e Geraldinho Roots
Coordenação do grupo: Mestra Regina
Captação de áudio: Yago Machado
Iluminação: Leonardo Sousa
Painel de LED: Junior Durans
Audiovisual: Gutunes
Animação: Murilo Savage
Participação especial: Grupo Folclórico Amazônia
Apoio cultural: MM Produções e Gutunes
Realização: Grupo de Manifestações Culturais Mayaná
Patrocínio: Lei Paulo Gustavo (LPG)
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Roberta Brandão
@robertabrandaum/@femininopauecorda
DRT 0003335/PA
Mestra no Programa de Comunicação e Cultura da UFPA/ LATTES
09199233-0917