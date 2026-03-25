Carimbó e animação: Mayaná lança álbum visual “Amazônia Resiste!?” neste sábado

O grupo Mayaná lança neste sábado (28), às 20h, no YouTube, o álbum visual Amazônia Resiste!?, que reúne oito músicas autorais em um espetáculo que articula dança, música e animação.

Gravado no Teatro Municipal de Ananindeua, o projeto propõe um diálogo entre o carimbó e o audiovisual. No palco, os elementos tradicionais — tambor, canto e dança — são atravessados por projeções em LED que expandem a narrativa das canções e criam uma experiência visual integrada.

A direção é assinada por Rafaela Aimê e Geraldinho Roots, que tratam a animação como linguagem complementar, não como ruptura. “Não se trata de substituir o tradicional jamais, mas de potencializá-lo. As animações dialogam diretamente com a música e com a dança, criando uma experiência imersiva”, afirma Geraldinho.

Rafaela destaca o caráter coletivo da produção. “Quando a gente vê o trabalho final, entende como a participação de todo mundo foi fundamental. É uma construção conjunta”, diz.

Responsável pela identidade visual e pelas animações, o artista Murilo Savage aponta o desafio de traduzir o carimbó em imagem. “A gente partiu das referências da dança, dos tambores e das músicas para transformar isso em desenho e depois em movimento. Foi um processo longo, mas necessário para chegar ao resultado.”

A proposta do projeto dialoga com uma reflexão recorrente entre mestres da cultura popular sobre permanência e transformação. “O mestre, ele tem que acompanhar a modernidade, embora o mestre no geral seja de uma outra geração, venha de um outro segmento. Naquela época que os mestres nasceram era aquela coisa bem raiz, mas nós temos que estar abertos para a modernidade, no sentido de que a música, não só o carimbó, mas todos os ritmos podem se misturar com outras linguagens artisticas ”, afirma Mestre Luiz Pontes.

Trajetória

Criado em 2005, em Ananindeua, o Grupo de Manifestações Culturais Mayaná surgiu na Escola Eneida de Moraes, no conjunto Júlia Seffer. Em 2025, completa 20 anos de atuação, com trabalhos voltados à valorização do carimbó e da cultura amazônica.

O álbum visual Amazônia Resiste!? será disponibilizado gratuitamente no YouTube, com estreia marcada para este sábado. O público já pode ativar o lembrete para acompanhar o lançamento.

28 de março, às 20h

Ative o lembrete: https://youtu.be/rSPgX1WsZGI?si=7CiTtaF2BsNEQtlO

Instagram: @grupo.mayana

Ficha técnica

Direção: Rafaela Aimê e Geraldinho Roots

Coordenação do grupo: Mestra Regina

Captação de áudio: Yago Machado

Iluminação: Leonardo Sousa

Painel de LED: Junior Durans

Audiovisual: Gutunes

Animação: Murilo Savage

Participação especial: Grupo Folclórico Amazônia

Apoio cultural: MM Produções e Gutunes

Realização: Grupo de Manifestações Culturais Mayaná

Patrocínio: Lei Paulo Gustavo (LPG)

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Roberta Brandão

@robertabrandaum/@femininopauecorda

DRT 0003335/PA

Mestra no Programa de Comunicação e Cultura da UFPA/ LATTES

09199233-0917

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