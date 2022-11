MP-AP e TJAP realizam a 2º edição do Pedal Azul

A 2ª Edição do Pedal Azul, iniciativa que conta com um passeio ciclístico em alusão ao Novembro Azul, mês da conscientização e prevenção do câncer de próstata, será realizada nesta sexta-feira (18). O Ministério Público do Amapá (MP-AP), em parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), promovem a bicicleata em um percurso que inicia no Mercado Central de Macapá, segue pela orla do rio Amazonas e encerra na Praça da Samaúma, em frente à Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá Promotor – Franco, no Araxá.

O objetivo da ação é chamar atenção da população para a prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre homens no Brasil. Serão distribuídas camisas, disponibilizados serviços de saúde e sorteadas duas bicicletas entre os ciclistas participantes.

Outros parceiros da ação de saúde e esporte são a Defensoria Pública do Amapá (DPE/AP), Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Prefeitura de Macapá (PMM), Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social do Comércio (SESC/AP), o Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães (Ijoma) e Grupo de Ciclista Organizado de Macapá e Santana (GCO).

A concentração está marcada para 16h30, em frente ao Mercado Central, onde serão distribuídas camisas da cor azul, uma referência ao Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, e o número para concorrer ao sorteio das bicicletas. Após a saída, os ciclistas percorrem a Beira Rio, Praça do Coco, Avenida Fab, Cândido Mendes, Beira Rio e Praça da Samaúma.

Os participantes poderão participar da ginástica laboral, e estarão disponíveis os serviços de PSA, para detectar o câncer de próstata, teste de glicemia e aferição da pressão arterial. Na chegada na praça da Samaúma, haverá o sorteio das duas bicicletas, distribuição de brindes e shows artísticos, encerrando a ação com a confraternização entre os ciclistas, população e organizadores, juntos pela saúde e contra o câncer de próstata.

Na primeira edição, em 2021, o Pedal Azul contou com a adesão de homens e mulheres de todas as idades que participaram da ação de saúde e esportiva para incentivar os cuidados e prevenção contra o câncer de próstata.

Pelo MP-AP, o promotor de Justiça Flávio Cavalcante está coordenando a organização, com o apoio total da da Procuradoria-Geral de Justiça

“O combate ao câncer de próstata no estado do Amapá é fundamental e por ter essa visão, o Ministério Público está comprometido com a causa. Graças ao apoio da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, somos parceiros novamente do “Pedal Azul”. A prevenção é essencial no combate a essa enfermidade. O MP-AP trabalha pelo bem-estar do cidadão e a bicicleata prestará um serviço fundamental para a saúde pública dos amapaenses”, ressaltou o promotor de Justiça Flávio Cavalcante.

