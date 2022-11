Embrapa Amapá aprova dois projetos na Iniciativa Amazônia+10

As propostas selecionadas são produção sustentável de camarão-da-amazônia e uso alimentar do óleo de pracaxi

Duas propostas de pesquisas encaminhadas pela Embrapa Amapá junto com instituições de outros estados, foram aprovadas no Edital da Iniciativa Amazônia +10. Este programa focado no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação na Amazônia Legal, foi criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em parceria com os Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

Os projetos aprovados pela Embrapa são voltados à formação de uma rede de inovação tecnológica para produção sustentável do camarão-da-amazônia, liderado pelo pesquisador Jô de Farias Lima; e estudos para aproveitamento integral das amêndoas de cupuaçu, castanha da Amazônia e de pracaxi, incluindo produção de óleos para uso alimentar e de produtos sustentáveis de alto valor agregado, tendo como responsável técnica na Embrapa Amapá a pesquisadora Valeria Saldanha Bezerra.

Das 39 propostas de pesquisas aprovadas nesta primeira chamada do Iniciativa Amazônia+10, um total de 11 são de pesquisadores da Embrapa Amapá, da Universidade Federal do Amapá e do do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP). O Edital mobilizou em torno de 500 pesquisadores em 20 Estados brasileiros. Foram selecionadas propostas de 18 estados e do Distrito Federal, com investimentos das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) totalizando R$ 41,9 milhões. No Amapá, a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Setec) e a Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa (Fapeap) atuaram na coordenação de mobilização. Os projetos de pesquisa selecionados estão orientados em três eixos temáticos: Território, Povos da Amazônia e Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

O projeto “Rede de Inovação e transferência de tecnologia para produção sustentável do camarão da Amazônia” será coordenado no Amapá pelo pesquisador Jô de Lima (Embrapa); no Pará a liderança das atividades é da pesquisadora Cristiana Ramalho Maciel, da Universidade Federal do Pará; e no Paraná o responsável técnico é o pesquisador Eduardo Luís Cupertino Ballester, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O objetivo da pesquisa é desenvolver soluções para a cadeia de produção do camarão-da-amazônia, e transferir a tecnologia às comunidades de aquicultores de base familiar, na perspectiva da produção sustentável dos recursos biológicos.

O projeto “Aproveitamento integral das amêndoas de cupuaçu, castanha da Amazônia e de pracaxi: produção de óleos para uso alimentar e de produtos sustentáveis de alto valor agregado”, terá como responsável técnica na Embrapa Amapá, a pesquisadora Valeria Saldanha Bezerra; no Pará o pesquisador Fagner Sousa de Aguiar Brasil, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA); no Rio de Janeiro o pesquisador Otniel Freitas Silva, da Embrapa Agroindústria de Alimentos; e a pesquisadora Dália dos Prazeres Rodrigues, da Fundação Oswaldo Cruz (RJ).

No Amapá, o projeto será realizado na comunidade Limão do Curuá, arquipélago do Bailique, município de Macapá (AP), composta por famílias que vivem da extração de óleos como o de pracaxi e de andiroba, em parceria com o grupo organizado de mulheres que coletam, beneficiam e comercializam o óleo das sementes de pracaxi, extraído com auxílio de uma prensa artesanal utilizando as Boas Práticas recomendadas pela Embrapa, para garantir um produto seguro, e sem contaminantes. Os resultados esperados são a caracterização microbiológica, físico-química e toxicológica do óleo e torta de pracaxi, analisando a conversão e viabilidade para uso alimentar, para futuros trabalhos de formulação de produtos a partir desses ingredientes. Também serão testados produtos alimentares como barra de cereais, e utilizações como embalagem de polpa moldada, extração de nanocelulose, filmes/revestimentos funcionalizados com extratos de bioativos.

Dulcivânia Freitas

