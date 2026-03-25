Mulherio das Letras Amapá lança três antologias e promove festa literária feminina em Macapá

Evento reúne autoras, artistas e público na Biblioteca Elcy Lacerda para celebrar a escrita feminina amazônica

O Mulherio das Letras Amapá realiza, nesta sexta-feira (27), a partir das 17h, o lançamento de três antologias de escrita feminina: Contos de Natal das Terras Tucuju, Poemas de Natal das Terras Tucuju e Equinócio das Matintas. A programação acontece na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, no centro de Macapá, reunindo escritoras, artistas e o público interessado na produção literária amazônica.

Com o tema “Entre Matintas e Equinócios: Festa Literária das Mulheres das Terras Tucuju”, o evento celebra a força da escrita feminina no Amapá, dialogando com o imaginário das matintas, figura emblemática da cultura regional, e valorizando as múltiplas expressões artísticas produzidas por mulheres.

A programação inclui o colóquio “A Escrita Feminina no Amapá – Produção e Importância”, ministrado pela escritora Soraia Brito, além do lançamento do vídeo da performance “Ciranda das Matintas”, realizado no Parque do Solstício, em Calçoene, conhecido como o “Stonehenge da Amazônia”. O audiovisual é fruto de uma intervenção literária ocorrida em dezembro de 2025.

Os mais de 50 poemas das autoras que fizeram parte da performance em Calçoene, foram organizados em uma das antologias que será lançada na programação.

O evento contará ainda com um sarau literário, no qual autoras e convidadas farão a leitura de poemas e trechos das obras, promovendo um momento de interação com o público.

Para a coordenadora do Mulherio das Letras Amapá, Leacide Moura, a iniciativa reafirma o protagonismo das mulheres na literatura regional. “Este evento é um encontro de vozes que escrevem, resistem e reinventam a Amazônia a partir de suas vivências. As antologias representam a diversidade e a potência da escrita feminina no nosso estado”, destaca.

A programação é voltada a representantes de entidades culturais e educacionais, professores, estudantes, artistas e amantes da literatura.

Produção e organização

A produção do evento é assinada por Leacide Moura e Cricilma Ferreira, com organização de Jaciara Martins, Adriana Idalino e equipe. Apoio de Mary Paes – Comunicação e Imprensa.

Este evento faz parte dos projetos que incluem a Performance Ciranda das Matintas, Vídeo-performance e 1ª Feira de Mulheres Escritoras do Amapá (FEMEA), aprovados em editais da PNAB 001 e 005/2024, com patrocínio do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, e gestão de recursos pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapa (Secult-AP).

Serviço

:

Data: 27 de março

Horário: 17h

Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda, Rua São José, nº 1800, Centro, Macapá (AP)

Fotos: Arquivo do projeto

Assessoria de Imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...