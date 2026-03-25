Expofavela Innovation Amapá 2026 está com inscrições abertas para expositores até 16 de maio

Evento conecta empreendedores das periferias a investidores e deve reunir mais de 100 participantes diretos, nesta edição

A Expofavela Innovation Amapá 2026, que ocorrerá em junho, está com inscrições abertas para expositores até o dia 16 de maio. Os interessados podem se inscrever pelo portal https://www.expofavela-ap.com.

Para quem tiver dificuldade de acesso à internet, o atendimento presencial é realizado na sede da CUFA Amapá, localizada na Rua São José, nº 1500, no Centro de Macapá, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Na próxima sexta-feira (27), também serão abertas as inscrições para a categoria Camelódromo, voltada a artesãos e pequenos empreendedores das periferias, com foco em produtos como artesanato, biojoias e itens regionais.

O acesso às inscrições também pode ser feito pelo link disponível na bio do perfil oficial no Instagram @expofavelaap.

Considerada o maior evento de inovação e empreendedorismo promovido pela Central Única das Favelas (CUFA), a Expofavela Innovation tem como proposta conectar talentos das favelas a investidores, impulsionando negócios e gerando impacto social.

De acordo com a presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, o evento é uma oportunidade de dar visibilidade ao potencial criativo das periferias. “A Expofavela é um espaço de reconhecimento e valorização das iniciativas que nascem nas favelas. Queremos mostrar que inovação também é produzida nesses territórios, com criatividade, resistência e muita potência transformadora”, destaca.

São esperados mais de 100 participantes diretos,.nesta edição, que se consolida como uma vitrine de negócios, ampliando oportunidades para empreendedores locais.

Os expositores selecionados ocuparão o salão central do Sebrae-AP,

e no último dia do evento, cinco deles serão escolhidos, para representar o Amapá na Expofavela Innovation Brasil, que será realizada em São Paulo.

A Expofavela Innovation Amapá é organizada pela CUFA Amapá e pela Favela Holding, com patrocínio do Governo do Estado do Amapá e do Sebrae-AP, além do apoio de diversas instituições culturais e governamentais.

Serviço

Expofavela Innovation Amapá 2026 – Inscrições abertas para expositores

Período: até 16 de maio

Inscrições: https://www.expofavela-ap.com

Instagram: @expofavelaap

Fotos: Arquivo Expofavela Amapá

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

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