Confiança do consumidor cai 3,2 pontos em dezembro

É a terceira queda consecutiva do indicador



O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3,2 pontos de novembro para dezembro deste ano. Com essa, que foi sua terceira queda consecutiva, o indicador chegou a 78,5 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

A queda foi puxada principalmente pela confiança dos consumidores brasileiros em relação ao futuro, medida pelo Índice de Expectativas, que cedeu 3,7 pontos e passou para 85,6 pontos.

Veja também:

MEC oferta formação gratuita sobre práticas de produção de texto

Prêmio da Mega da Virada deve chegar a R$ 300 milhões

Pesquisa sobre cultura de pesca indígena recebe Prêmio Rodrigo Melo do IPHAN

O Índice da Situação Atual, que mede a confiança dos consumidores no presente, caiu 2,1 pontos e chegou a 69,7 pontos.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...