Tendências do mercado de criptomoedas que vale a pena conhecer

Após se tornar a queridinha dos investidores e fundos de investimentos, as criptomoedas viram o seu valor de mercado cair nos últimos meses. Apesar dessa recente desvalorização, esses ativos ainda continuam no radar dos investidores e especialistas em mercado de criptomonedas. Alguns motivos explicam essa expectativa de uma nova onda de valorização das criptomoedas.

O primeiro deles é a novidade do mercado. Após a criação da primeira bitcoin em meados de 2009, o mercado de criptomoedas era desconhecido do grande público. Há pouco mais de 10 anos, para ser te uma ideia, a bitcoin era aceita apenas em negociações no mercado negro. Seu valor de mercado, até 2020, não passava de alguns milhares de dólares e era artigo de luxo de investidores.

Entretanto, tudo isso mudou após a pandemia e as novas incertezas em relação ao mercado global de trocas. A tradicional forma de negociar ficou em risco e as pessoas passaram a buscar alternativas para preservar seu dinheiro. Foi nesse cenário que as criptomoedas tiveram um salto de valor gigantesco, e muitas delas, deixaram a casa de algumas centenas de dólares, para valerem milhões.

Realidade e futuro das criptomoedas

Podemos dizer que o ano de 2021 foi o ano dourado para os criptoativos. A tecnologia blockchain virou assunto de mesa de bar e conquistou o universo digital, as criptomoedas se valorizaram muito mais do que qualquer outro ativo tenha se valorizado nas últimas décadas e muita gente ficou rica do dia para noite com a comercialização de criptomoedas.

A história do jovem Brasileiro Glauber Contessoto que depois que torrar suas pequenas economias e comprar Dogecoin, uma moeda até então desconhecida e baseada em um meme viral, se tornou um milionário percorreu o mundo e conquistou milhares de investidores. Em pouco tempo, a Dogecoin se tornou um dos ativos mais buscados e comprados por brasileiros.

Possibilidade de regulamentação

Porém, o ano de 2022 chegou e os governos, observando a valorização das criptomoedas e a fuga de investimentos dos seus títulos para esse novo mercado, passaram a pautar a regulamentação das operações de criptomoedas na ordem do dia.

Diante disso, aconteceu a fuga de investidores que encontravam nos criptoativos uma forma de proteção para o seu dinheiro justamente em razão da descentralização que é natural das criptomoedas. Agora, a nova onda de valorização das criptomoedas vai depender da vontade dos governos e bancos centrais espalhados pelo mundo, em aceitarem os criptoativos como moedas de operação.

Além disso, o governo dos Estados Unidos, por meio de Joe Biden, definiu que é objetivo central o estudo e promoção do desenvolvimento sustentável das criptomoedas. Assim, o mercado de criptomoedas hoje

tem se tornado um dos principais focos das agências reguladoras americanas.

Aceitação como meio de pagamento

Outra tendência que pode promover a valorização das criptomoedas é a crescente onda de empresas que estão inserindo em suas formas de pagamento as criptomoedas. A Tesla, uma das maiores da indústria automobilística, aceita pagamentos em Dogecoin – mais um motivo para consultar a Dogecoin preço e garantir o seu carro da Tesla.

No mais, empresas de turismo e viagens também estão inserindo as criptomoedas em sua cartela de meios de pagamentos aceitos, assim como mercados e outros setores da economia. Com um número crescente de locais em que as criptomoedas são aceitas como forma de pagamento, a tendência é que esse tipo de ativo se torne valorizado na medida que vai se tornando escasso.

DeFi, NFTs, é tudo um começo

A verdade é que o mercado de criptomonedas é muito novo e, mesmo com o pouco tempo em atividade, já foi capaz de criar tecnologias antes inimagináveis. Esse é o caso dos contratos inteligentes, também chamados de DeFi, e as NFTs que causaram um terremoto no mercado de jogos digitais nos últimos meses.

Se em pouco tempo as criptomoedas e sua tecnologia foram capazes de criar novos modelos de negócios, a tendência para os próximos anos é de mais novidades. Por isso, é importante estar sempre atento ao mercado e preparo para pegar a próxima onda de valorização das criptomoedas. Manter uma parte dos seus investimentos em criptoativos é a melhor maneira de aproveitar quanto acontecer.

