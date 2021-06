Facebook F8 revela novidades para empresas no Instagram e WhatsApp

Evento retornou depois do cancelamento da edição de 2020 devido a pandemia; realidade aumentada e novas possibilidades no Messenger e no WhatsApp Business estão entre as novidades do Facebook F8 Refresh



O Facebook revelou, nesta quarta-feira (2), novidades na comunicação de empresas com os clientes por meio das redes sociais da empresa, incluindo WhatsApp, Instagram e Messenger. Os anúncios, feitos durante a F8 Refresh, conferência anual para desenvolvedores, passam por facilidades no uso do WhatsApp Business, novas possibilidades de interação via Instagram e Messenger, além de novos serviços em realidade aumentada.

Realizada anualmente desde 2007, a F8 costuma reunir presencialmente desenvolvedores de todo o mundo durante uma semana para a realização de conferências sobre a rede social. Em 2020, no entanto, o evento foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. Neste ano, a F8 dura apenas um dia, de forma 100% online, e por isso recebeu o nome de F8 Refresh. Confira, a seguir, os principais anúncios do Facebook para os serviços da empresa.

Facilidades na comunicação entre empresas e usuários

O Facebook está liberando possibilidades que prometem aprimorar a forma como os usuários dos aplicativos se comunicam com as empresas dentro das plataformas. Uma das novidades é a modernização do processo de utilização da API do WhatsApp Business, que antes levava semanas para ser acessada e passará a ser liberada em cinco minutos.

Além disso, as empresas poderão ter mais opções de comunicação com os clientes, podendo enviar atualizações sobre as compras, avisar pessoas sobre quando um item estará de volta no estoque, entre outras possibilidades. As mensagens automáticas também ganharão novos recursos, como a novidades na interação com chatbots, menu de até dez opções para respostas automáticas e botão de “Responder”, para que os usuários possam escolher as opções com apenas um toque.

