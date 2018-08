Instituto internacional apresenta proposta para atendimento de crianças com necessidades especiais

Educação e saúde foram temas de debate em uma reunião intersetorial, realizada na quarta-feira, 22, entre Prefeitura de Macapá e Instituto Internacional Perkins. O diretor de Operações Internacionais veio a Macapá para apresentar ao corpo técnico das secretarias de Educação e Saúde uma proposta de parceria com o Município, com o objetivo de trazer mais benefícios para as crianças.

No primeiro semestre deste ano, o Instituto Perkins fez uma formação com profissionais da educação especial sobre a baixa visão. A proposta da instituição é capacitar 30 profissionais do quadro de servidores da Educação e Saúde do Município. O curso ofertado acontece online, com duração de cinco meses de atividades práticas e teóricas.

“Nosso objetivo é fazer parceria com essas secretarias do Brasil para treinar mais de 26 mil profissionais, para atender mais de 160 mil crianças e cumprir a agenda 2030 da ONU. Com a parceria Macapá-Perkins, o município poderá ser líder na conquista desse objetivo”, explicou o diretor de Operações Internacionais do Perkins, David Satterthwaite.

O Instituto Perkins possui representações em muitos países, contudo, identificou no município de Macapá o único com atividades intersetoriais eficazes. “Vemos essa parceria como algo muito positivo, pois promove não apenas a inclusão dos jovens com necessidades especiais nas escolas, com um acolhimento especializado pela nossa rede, mas também o atendimento médico qualificado que eles precisam para a melhoria da saúde”, reforçou a secretária de Educação, Sandra Casimiro.

Assessoria de Comunicação/Semed