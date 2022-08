No dia 24 de agosto, o povo Wajãpi, junto com o Ministério Público Federal (MPF), se reunirá com órgãos públicos para reivindicar melhorias à saúde indígena.

A reunião será realizada no posto Aramirã, localizada na Terra Indígena Wajãpi (AP), e contará com a presença de representantes da Secretaria de Saúde de Pedra Branca do Amapari, do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), da Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) e o do Núcleo Estadual de Saúde Indígena (NESI).

Há várias reclamações e uma delas é relacionada às condições da infraestrutura da CASAI e a discriminação e preconceito no atendimento dos pacientes nas instituições de saúde. Os Wajãpi também estão reclamando da falta de medicamentos e de acesso a exames na rede pública. O propósito é de buscar melhorias para as necessidades dos Wajãpi, alinhar ações com as lideranças indígenas e fazer um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para solucionar os problemas que vem acontecendo há anos.

Serviço

Povo Wajãpi reivindica melhorias na saúde indígena

Data: 24 de agosto (quarta-feira)

Local: Posto Aramirã, Terra Indígena Wajãpi (AP)

