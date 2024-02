Definidos os campeões no basquete do ‘Circuito Sedel’, mega programação esportiva pelos 266 anos de Macapá

As equipes Amauto, no masculino, e Cibe, no feminino, levantaram os troféus do evento promovido pelo Governo do Estado.

Por: Winicius Tavares .Colaboradores: Rodolfo Santos

Em uma disputa emocionante e repleta de habilidade, as equipes da Amauto, no masculino, e Cibe, no feminino, foram as grandes campeãs do torneio de basquete que integrou a mega programação esportiva ‘Circuito Sedel Cidade de Macapá’, promovida pelo Governo do Estado para celebrar os 266 anos da capital, que se estendeu por todo este domingo, 4.

Atraindo olhares de entusiastas e apaixonados pelo esporte, o torneio coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) reuniu 11 equipes masculinas e femininas, com atletas amapaenses e convidados do estado do Pará, no Ginásio Avertino Ramos.

Decisões

Com um time formado há quase um ano e em ascensão no estado, a Amauto demonstrou personalidade e venceu a final contra a equipe J98, de Belém-PA, pelo placar de 67 a 49 pontos. Na categoria feminina, o Cibe confirmou o favoritismo e bateu a equipe do RBD pelo placar de 80 a 34, terminando a competição de forma invicta.

Os campeões foram premiados com troféus e medalhas, além de um valor em dinheiro. A programação também reforçou a importância do esporte local como catalisador de alegria e superação, valorizando a prática esportiva, comum, entre jovens e adultos nas praças da capital.

“O torneio não é apenas um campo de batalha esportiva, mas também uma celebração da paixão pelo basquete que une nossa comunidade”, ressaltou o secretário de Esportes, Rudney Cunha.

Fortalecimento do esporte local

Campeã pelo Cibe, a acadêmica de enfermagem Evelyn Froz, de 22 anos, joga basquete há 8 anos. A atleta ficou sabendo da competição pelas redes sociais do Governo do Estado e mobilizou as amigas para participar. Segundo ela, a união e solidariedade entre a equipe foram essenciais para sair com o troféu da competição.

“O que nos levou a se inscrever na competição foi o nosso propósito de sempre estar fortalecendo o basquete feminino e favorecendo a modalidade de alguma maneira, dando mais visibilidade à modalidade na categoria. Foi gratificante participar dessa competição com a minha equipe”, expõe Evelyn.

Para Evelyn, o esporte também contribui para a interação das pessoas em sociedade, transformando o ambiente urbano em um lugar mais saudável e harmonioso, reunindo toda a comunidade.

“A minha experiência no torneio foi muito satisfatória por toda a organização do evento, toda a estrutura disposta a realização da competição e o auxílio as atletas, efetivando assim a realização de bons jogos para os amantes do basquete presenciarem, uma verdadeira festividade esportiva. Foi visível toda a mobilização da comunidade para celebrar essa data e participar das programações”, conta a atleta.

A mega programação esportiva com mais de 22 modalidades se tornou um marco nas festividades da capital amapaense, agregando ritmo ao calendário esportivo do estado. A atleta vice-campeã com o RBD, Silvane Baia, de 18 anos, conta que a participação da equipe no torneio foi motivada pelo desejo de representar a comunidade do basquete e celebrar o aniversário da cidade por meio do esporte.

“Além da competição saudável, tive a oportunidade de conhecer outros atletas locais, trocar experiências e fortalecer os laços esportivos na cidade. Participar de eventos como esse não apenas enriquece o calendário esportivo, mas também contribui para o espírito coletivo e a união da comunidade por meio do esporte”, destaca a jovem.

Circuito Sedel

Para celebrar os 266 anos da capital do estado, o Governo do Amapá promoveu o “Circuito Sedel Cidade de Macapá”, com uma mega e extensa programação esportiva com torneios em diferentes modalidades, do ciclismo aos jogos eletrônicos.

O evento, que reuniu mais de 20 modalidades, envolveu cerca de 4 mil participantes, em diferentes pontos da cidade, até 4 de fevereiro, data do aniversário de Macapá.

