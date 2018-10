Mulheres colocam exames em dia durante ação do Cram

Muitas mulheres da zona norte de Macapá colocaram os exames de rotina em dia nesta quinta-feira, 11, durante a ação de saúde do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram). Os atendimentos fazem parte da campanha mundial alusiva ao Outubro Rosa para prevenção de câncer de mama e de útero.

Os atendimentos ocorreram graças a uma parceria do Cram da zona norte, Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM) e UBS Álvaro Correa. “A ação busca mostrar a importância da mulher e de manter sua saúde em dia. Estamos fazendo exames e dando amparo médico, psiquiátrico e também judicial”, explicou a pedagoga do Cram, Isaura costa.

A dona de casa Danielle Lacerda soube da ação por meio do Programa Saúde da Família. Ela não perdeu tempo e chegou cedo para fazer o exame do PCCU. “Aqui no nosso bairro sempre tem ação. Mas estava atrasada com o exame e vim aproveitar. Foi bem rápido e seguro”, disse.

Foram ofertados testes rápidos (Sífilis/HIV), consulta médica, exame de PCCU, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, massoterapia, atendimento multidisciplinar, assistente jurídico e assistente social.

Cássia Lima