Zíbia Gasparetto morre em São Paulo aos 92 anos

Escritora espiritualista lutava desde o início do ano contra um câncer no pâncreas. Ela morreu em sua casa, no Ipiranga, Zona Sul. Corpo será velado nesta quinta (10), no Cemitério de Congonhas.

A escritora espiritualista Zíbia Gasparetto morreu no final da tarde desta quarta-feira (10), em sua casa, no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo.

Segundo amigos da família, Zíbia lutava desde o início do ano contra um câncer no pâncreas. Ela morreu dormindo.

O corpo será velado a partir das 10h desta quinta-feira (11), no Cemitério de Congonhas.

A informação também foi divulgada na página de Zíbia nas redes sociais. “Hoje, o astral recebe com amor uma de suas representantes na Terra”, diz post no Facebook.

