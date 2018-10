Os 10 cursos do SENAI mais procurados em 2018

Eletrotécnica, Mecânica e Eletromecânica são os cursos técnicos que lideram o ranking neste ano. Saiba mais sobre os cursos, as áreas de atuação e a remuneração média

O curso técnico em Eletrotécnica é o mais procurado nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em todo o Brasil. O levantamento, divulgado pela própria instituição, mostra que os cursos de Mecânica, Eletromecânica, Segurança no Trabalho e Automação Industrial também estão no top 5 dos mais buscados pelos alunos nacionalmente. A média salarial de quem fez esses cursos e hoje está no mercado de trabalho varia bastante, mas chega a R$ 4.595,63.

Dono do maior complexo de educação profissional da América Latina, o SENAI é reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência no ensino. A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou a entidade como uma das principais contribuintes para a educação de qualidade nos países do hemisfério sul. Além disso, graças ao SENAI, o Brasil é, atualmente, o vice-campeão na WorldSkills, a maior competição de profissões técnicas do mundo.

Estudo divulgado este ano pelo SENAI mostra 30 profissões que vão surgir nos próximos anos com a chegada da Indústria 4.0. Mecânico de Veículos Híbridos, Especialista em Big Data e Técnico de Manutenção em Automação fazem parte da lista. Atento a esses avanços tecnológicos, o SENAI investe na educação dos profissionais do futuro modernizando constantemente os cursos que são distribuídos em unidades fixas e móveis pelo país.

Se você ficou curioso para saber um pouco dos 10 cursos mais buscados em 2018, confira a lista a seguir:

1º- Técnico em Eletrotécnica

No curso técnico em Eletrotécnica, que dura em média um ano e meio, o aluno aprende a projetar, instalar e operar sistemas elétricos e equipamentos seguindo normas técnicas. Depois de formado, ele pode trabalhar em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de telecomunicações. Sua tarefa é garantir o bom funcionamento dos sistemas elétricos industriais, prediais, residenciais e de infraestrutura.

Média salarial: R$ 4.060,87

2º – Técnico em Mecânica

Esta profissão responde pela instalação, produção e manutenção de processos de fabricação mecânica. O curso do SENAI ensina o estudante a projetar e manter sistemas e instalações, desenvolver e selecionar ferramentas, além de controlar materiais, insumos e atividades de produção. O técnico pode trabalhar em fábricas, oficinas e em diferentes tipos de indústrias.

Média Salarial: R$ 4.566,43

3º -Técnico em Eletromecânica

Nesse curso, o aluno aprende a instalar, montar e realizar manutenção de sistemas, máquinas e peças de equipamentos eletromecânicos, como em empresas de manutenção e automação industrial, empresas de refrigeração, de informática, entre outros. Ao concluir o curso, que tem duração média de um ano e meio, o aluno pode atuar em diferentes setores da indústria, como em linhas de produção automatizadas, aeroespaciais e automobilística.

Média Salarial: R$ 3.966,17

4º – Técnico em Segurança no Trabalho

O curso nessa área de aprendizado tem duração média de um ano e meio e qualifica o profissional sobre ações preventivas para garantia da saúde e segurança, de trabalhadores de várias áreas da indústria. O aluno aprende técnicas de identificação, avaliação e controle de riscos. Também entende como investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção. O técnico em Segurança no Trabalho está capacitado a exercer a função em indústrias, hospitais, construção civil, aeroportos e outras.

Média Salarial: R$ 3.391,27

5º – Técnico em Automação Industrial

No curso de Técnico em Automação Industrial do SENAI, o aluno estuda assuntos relacionados à alta tecnologia aplicados na produção industrial. Além de aprender sobre sistemas de automação como sensores, redes, robôs e vários outros. Ao concluir o curso, que tem duração média de um ano e meio, o mercado de trabalho para esse profissional engloba diferentes setores da indústria que fazem uso da automação no seu processo produtivo.

Média Salarial: R$ 4.198,00

6º – Técnico em Manutenção Automotiva

Nesse curso o aluno será capaz de identificar problemas tanto mecânicos quanto eletrônicos, além de conhecer peças e ferramentas, com a finalidade de propor soluções para os problemas apresentados, pois aprende conhecimentos relacionados à manutenção e reparo de carros e demais veículos automotivos. A duração média do curso é de um ano e meio. O mercado para o técnico em Manutenção Automotiva abrange as montadoras de veículos, concessionárias, oficinas mecânicas e muitas outras.

Média Salarial: R$ 4.595,63

7º – Técnico em Mecatrônica

No curso de Técnico em Mecatrônica do SENAI, que tem duração média de um ano e meio, o aluno está apto a elaborar projetos, instalar, realizar programação, medições e testes em equipamentos automatizados e robotizados. As principais áreas de atuação desses profissionais são indústrias com linhas de produção automatizadas, aeroespaciais, automobilística, empresas integradoras de sistemas de automação industrial, fabricantes de máquinas e equipamentos robotizados, entre outras.

Média Salarial: R$ 4.566,43

8º – Técnico em Edificações

O curso do SENAI nesta área dura em média um ano e meio e oferece conhecimentos para que o aluno seja capaz de criar, desenvolver, executar e coordenar projetos de obras civis, como edifícios, aeroportos, ferrovias e várias outras. Além disso, o estudante aprende a supervisionar a execução de edificações e planejar obras, seguindo as normas técnicas, de segurança e saúde do trabalho e legislações específicas.Remover imagem destacada

Média Salarial: R$ 4.014,31

9º – Técnico em Eletroeletrônica

O Técnico em Eletroeletrônica é capaz de projetar, construir e reparar equipamentos automatizados, além de programar aparelhos e sistemas autômatos e robóticos. O curso do SENAI tem duração média de um ano e meio. Após se formarem, esses profissionais estarão aptos a trabalhar em diversos ramos da indústria como em linhas de produção automatizadas, aeroespaciais, automobilística, metalomecânica e plástico.

Média Salarial: R$ 4.130,89

10º – Técnico em Logística

No curso técnico, o aluno aprende a controlar o andamento de diferentes atividades dentro da empresa, como: realização de procedimentos de transportes, armazenamento e distribuição das cadeias de suprimentos; agendamento de programas de manutenção de máquinas e equipamentos e supervisão de processos de compras, recebimento, movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos.

Salário médio R$ 1.075,20

SAIBA MAIS – Os cursos técnicos do SENAI têm em média um ano e meio de duração e são ofertados em todo o Brasil. Procure a unidade mais perto e garanta sua vaga. Para mais informações, acesse o site do SENAI.

Da Agência CNI de Notícias