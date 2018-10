Círio de Nazaré: CTMac orienta população sobre estacionamento de veículos

Neste domingo, 14, ocorrerá o Círio de Nazaré. Para que o evento religioso aconteça dentro da normalidade e sem transtornos, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) orienta a população para não estacionar veículos nas vias onde está delimitado o percurso da procissão.

“Pedimos que não estacionem nas ruas que serão tomadas pela procissão, assim os fiéis terão mais espaço e gerará menos transtornos aos donos dos veículos que, durante o período da procissão, poderão deixar seus carros nas vias laterais ao percurso da procissão”, alerta o diretor-presidente da CTMac, André Lima.

A Companhia, em conjunto com a Guarda Municipal e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, interditará as vias que fazem parte do percurso a partir das 2h de domingo. Conforme a procissão for passando, as vias interditadas serão liberadas. “Iremos liberar por trechos. A procissão vai passando e logo em seguida a equipe de limpeza da Prefeitura de Macapá vai lavando, retirando o lixo do asfalto, e nossos agentes estarão logo em seguida liberando as vias”, informa Lima.

Na manhã desta quinta-feira, 11, foi realizada uma reunião na CTMac. Foi definido o esquema de interdição de ruas e onde cada agente de trânsito da Guarda, Polícia Militar e CTMac irá atuar.

Trajeto

A procissão seguirá o seguinte trajeto: saída do Santuário de Fátima, Rua Hildemar Maia, Avenida Mendonça Furtado, Rua Hamilton Silva, Avenida Presidente Vargas, Rua Cândido Mendes, Avenida Mário Cruz, com chegada na Igreja São José.

Patricia Leal