Se cuida aí: descontos de até 20% em produtos para que todos os ogros se cuidem todos os dias

Clássicos da marca como Malbec e Quasar são alguns dos mais de 80 produtos em promoção

Chegou o motivo que faltava para os ogros se cuidarem todos os dias: O Boticário deu um nocaute nos preços e está oferecendo até 20% de desconto em mais de 80 itens de perfumaria e cuidados masculinos entre os dias 26/03 e 08/04 (ou enquanto durarem os estoques). A promo #SeCuidaAí é válida para compras nas lojas, com as revendedoras e ou no e-commerce (www.boticario.com.br). Entre os produtos que fazem parte da promoção e que prometem dar um tapa no visu, estão o Des. Colônia Malbec, Des. Colônia Quasar, Des. Colônia Men Galbe e Men Hidratante Facial Protetor Multi 6 em 1.

Dentre os itens da promoção estão alguns dos itens mais desejados da marca, os queridinhos Malbec, Quasar, Men Galbe e Men 6 em 1 são alguns dos produtos escolhidos para compor essa lista de super descontos. E, para não poupar elogios, suas extensões também entram nessa.

A promoção inclui os produtos selecionados da linha masculina para compras nas lojas, com as revendedoras e ou no e-commerce (www.boticario.com.br) entre os dias 26/03 a 08/04 (ou enquanto durarem os estoques). Corre para não perder!

Serviço

Malbec Des Col. 100ml

De: R$ 129,90

Por: R$114,90

• Fragrância sofisticada, surpreendente e inovadora.

Quasar Des Col. 125ml

De: R$ 99,90

Por: R$ 79,90

• Combina o fundo amadeirado com a vitalidade das notas refrescantes de bergamota, limão e mandarina.

Men Galbe Des Col. 100ml

De: R$ 89,90

Por: R$ 72,90

· Fragrância refrescante, com notas cítricas, perfeito para o homem que sabe se reinventar.

Malbec Desodorante Bodyspray 100ml

De: R$ 29,90

Por: R$ 23,90

· Ideal para uma perfumação mais leve ou para potencializar a colônia na pele.

Men 6 em 1 hidratante protetor para o rosto

De: R$ 62,90

Por: R$ 49,90

· Proteção e cuidado para todos os tipos de pele

Quasar Antitranspirante Aerosol 75g

De: R$ 29,90

Por: R$ 23,90

· Energia, frescor e proteção a qualquer hora do dia

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.750 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.