Startup ajuda jovens a conquistarem primeiro emprego

O sistema oferece filtros como idade, região e competências. O objetivo é encontrar pessoas com mais afinidade para a vaga

A distribuição de currículo de porta em porta ao procurar um emprego caiu em desuso desde a criação da internet e sites de vagas. Foi uma mudança extremamente positiva, pois a rede possibilita enviar centenas de currículos por minuto, sem custos de locomoção, além de oferecer milhares de novas oportunidades.

Para fazer a conexão entre jovens desempregados e empresas, focando no primeiro emprego, foi criada a startup Primeiro Job. Na plataforma, as empresas colocam as vagas disponíveis e selecionam os jovens inscritos de acordo com seus próprios parâmetros. O sistema oferece filtros como idade, região e competências. O objetivo é encontrar pessoas com mais afinidade para a vaga.

Depois que a plataforma foi lançada, a Primeiro Job percebeu que a taxa de desemprego em universitários também era grande, apesar das ofertas de trabalho mais acessíveis. Então, a startup passou a ofertar oportunidades para menores aprendizes e estagiários. “Esse é um movimento natural de uma startup, que se adequa de acordo com a experiência”, destaca Rodrigo Oliveira, CEO da Primeiro Job.

Saiba mais no site Metrópoles